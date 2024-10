Fantasiada para o Halloween, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancard rouba a cena nas redes sociais

A pequena Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr., celebrou seu primeiro Halloween em grande estilo, vestida com uma fantasia adorável. Bruna comparyilhou fotos de Mavie e sua amiguinha Marina, ambas fantasiadas para a data, esbanjando fofura. Em clima descontraído, a influenciadora mostrou as meninas caracterizadas como “monstrinhas”, com roupinhas pretas enfeitadas com olhos e patinhas, em uma celebração intimista ao lado de amigos na Arábia Saudita, onde o casal está morando.

Celebração em família e fantasia combinando

Bruna, que está acompanhando Neymar na Arábia Saudita devido aos compromissos do jogador com o clube Al-Hilal, recebeu em sua casa a visita de sua amiga Hanna Carvalho, acompanhada do marido, Cauê Brinatti, e da filha do casal, Marina. Para marcar a primeira celebração do Halloween de Mavie, as mães decidiram vestir as duas meninas com fantasias combinando, garantindo fotos fofas e descontraídas da dupla sorridente.

Foto: Reprodução/ Instagram

Além do Halloween, a pequena Mavie teve dias de festa. Recentemente, Bruna e Neymar comemoraram o primeiro aniversário da filha com uma festa em um resort local e ainda planejam uma comemoração extra para familiares e amigos no Brasil no próximo mês. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, com Amanda Kimberlly.

Momentos compartilhados e proximidade

Desde que reatam o relacionamento, Neymar e Bruna têm mostrado mais de sua rotina familiar nas redes sociais. Em uma postagem recente, o atleta apresentou uma foto de mãos dadas com a influenciada, demonstrando o carinho e a fase positiva que vivem juntos. A celebração do Halloween com as crianças na nova casa reflete o clima acolhedor e familiar dessa nova etapa do casal.