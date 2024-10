Tudo sobre ‘Corte no Tempo’, novo filme de terror e viagem no tempo da Netflix

‘Corte no Tempo’ é a nova aposta da Netflix no cinema de terror

Ao longo de outubro, a Netflix se preparou para o Halloween lançando diversos filmes de terror para seus assinantes se divertirem no último dia do mês.

Um dos mais recentes filmes de terror que a plataforma de streaming lançará antes do Halloween é ‘Corte no Tempo’, um filme de terror juvenil de ficção científica que promete varrer o mundo.

Quer saber mais sobre o projeto promissor? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre ele antes de sua estreia: desde a sinopse e elenco até a data de lançamento.

Sobre o que é ‘Corte no Tempo’, o novo filme de terror da Netflix?

‘Corte no Tempo’ segue Lucy Field, uma estudante do ensino médio que descobre uma máquina do tempo e decide fazer uma viagem no tempo, especificamente para o ano de 2003.

A razão pela qual Field escolheu este momento é porque ela quer prevenir o crime que a atormenta desde que ela se lembra: o assassinato de sua irmã mais velha, Summer.

Será que Lucy sobreviverá à sua jornada até o início do milênio e deterá o assassino? Ou você será uma de suas vítimas? O público só poderá descobri-lo ao assistir toda a produção da Netflix.

“Depois de viajar ao passado por acidente, uma adolescente tem a chance de evitar o assassinato da irmã em 2003, mas isso pode custar-lhe tudo”, diz a sinopse oficial publicada pelo serviço.

'Corte no tempo' é a nova aposta da Netflix no cinema de terror | (Allen Fraser/Netflix © 2024)

Quem são os atores de ‘Corte no Tempo’?

‘Corte no Tempo’ é estrelado por Madison Bailey e Antonia Gentry como Lucy e Summer Field, respectivamente. No entanto, eles não estão sozinhos nesta aventura arrepiante.

As estrelas são acompanhadas por outros atores talentosos, incluindo Michael Shanks, Griffin Gluck, Rachael Crawford, Jordan Pettle, Megan Best, Samuel Braun, Sydney Sabiston e Kataem O’Connor.

Quando ‘Corte no Tempo’ estreia na Netflix?

‘Corte no Tempo’ chegará à Netflix mundialmente na próxima quarta-feira, 30 de outubro de 2024. O filme é dirigido por Hannah Macpherson e escrito pela cineasta junto com Michael Kennedy.

