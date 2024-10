Ex-BBB Patrícia Leitte vira mentora espiritual e inspira com testemunhos

A ex-participante do Big Brother Brasil 18, Patrícia Leitte, conhecida por sua eliminação com um índice de exclusão expressivo, assumiu um novo papel como mentora espiritual. De acordo com o Extra, após sua saída do reality show e uma fase marcada por dificuldades emocionais, Patrícia se encontrou no evangelho, o que a levou a se dedicar ao aconselhamento espiritual e ao compartilhamento de sua experiência de transformação.

A trajetória da ex-BBB foi marcada por perdas e desafios, incluindo a dor de uma gravidez interrompida e dificuldades em conceber. Segundo ela, os momentos difíceis foram essenciais para moldar sua fé e sua resiliência. Hoje, Patrícia realiza palestras motivacionais e testemunhos nas redes sociais, onde compartilha como a fé a ajudou a superar traumas e reconstruir sua autoestima.

Jornada de superação e nova missão

Desde a sua conversão, Patrícia se tornou uma espécie de “coach espiritual”, especialmente para mulheres que enfrentam dificuldades semelhantes. Em suas redes sociais, ela compartilha mensagens de apoio, contando como conseguiu transformar suas provas em força. “O que era para me destruir, Deus usou para me moldar”, relata, destacando suas crenças nas previsões divinas, mesmo diante das críticas que aconteceram após sua participação no programa.

O processo de mudança de Patrícia não foi simples; ela relembra o período de coleta intensa que aconteceu em sua cidade natal, Fortaleza, onde até atendentes e garçons evitavam atendê-la. Esse isolamento levou-a a uma reflexão profunda sobre o papel que a fé teria em sua vida. Patrícia agora usa sua história para inspirar outros a persistirem, reforçando que o apoio espiritual pode oferecer força para superar obstáculos.

Com uma base de seguidores fiéis, a ex-BBB mantém uma rotina de lives e publicações que busca confortar e orientar outras pessoas em suas jornadas espirituais. Em suas próprias palavras, Patrícia descreve seu propósito como uma missão de compartilhar a “graça e misericórdia” que experimentou.