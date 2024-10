Nas redes tem sido lembrado como foram os últimos encontros do rapper com Bieber

Sean Diddy Combs foi preso em 16 de setembro por tráfico sexual, extorsão e transporte para prostituição.

ANÚNCIO

Embora o famoso se defenda e garanta que é inocente e vítima de racismo, ele também é acusado de ter abusado de Justin Bieber quando era menor.

E o canadense conhecia Diddy desde o adolescente de 15 anos e foi ele quem o ajudou na carreira e lhe deu grande parte de sua fama, e dizem que o rapper se aproveitou disso.

Há vídeos e fotos onde os dois são vistos juntos e segundo muitos usuários nas redes afirmam que foi visto que o rapper o intimidou, o dominou e que Justin se sentiu incomodado com ele.

Este foi o último encontro entre Justin Bieber e P. Diddy: “houve tensão”

Desde que Diddy foi preso, Justin Bieber se distanciou do público e das redes, e poucos lembram como foram seus últimos encontros com o rapper.

Entre 2021 e 2023, Sean Diddy Combs e Justin se encontraram diversas vezes na rua e se abraçaram, mas os fãs dizem que o cantor não parecia confortável.

Pelo que dizem, Bieber parecia muito tenso, e parece que o cumprimentou e abraçou por obrigação, mas não porque quis.

ANÚNCIO

“Isso foi muito tenso”, “Justin não parecia confortável”, “Não gosto da vibe do Diddy”, “coitado do Justin, ele parecia tão mal e ninguém notou nada”, “é óbvio que ele não está confortável com Diddy .” “, “ele parece muito tenso com ele”, e “coitado do Justin, quanta coisa não aconteceu com ele”, “olha como o Diddy toca nele e ele apenas abaixa a cabeça, nem olha para ele”, foram algumas das reações nas redes.

Em 2023 os dois até colaboraram musicalmente na música Moments, que foi incluída no The Love Album: Off the Grid de Combs, mas pessoas próximas a Bieber dizem que ele não teria colaborado com Diddy se soubesse tudo o que ele fazia.

Alguns suspeitam que as músicas de Bieber, como Yummy, Monster e Lonely, possam ter letras e referências de seu passado traumático com Diddy.

Sabe-se que os famosos passaram muito tempo juntos em 2009, e foram a festas, e até em entrevista Bieber quis falar sobre isso, mas recebeu um olhar intenso de Diddy que praticamente o ameaçou ao vivo.