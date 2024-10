Ele ficou chateado e bravo? Foi assim que Brad Pitt reagiu ao beijo “desconfortável” que recebeu no GP do México

(Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

Brad Pitt (Photo by Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTURES)

"Babylon" Special New York Screening and Q&A

Brad Pitt causou grande rebuliço ao chegar ao México por ser um dos atores mais bonitos e cobiçados de Hollywood, e que aos 60 anos continua roubando suspiros com sua beleza. É por isso que a sua presença não passa despercebida por onde passa.

ANÚNCIO

Atualmente, o ator está trabalhando naquele que será seu novo filme ‘Fórmula Um’, por isso foi flagrado percorrendo a pista do Autódromo Hermanos Rodríguez durante o Grande Prêmio do México, causando grande furor entre os fãs.

Porém, o famoso viveu um momento desconfortável em meio ao alvoroço que causou enquanto se tornava piloto de Fórmula 1 a bordo de um carro.

O beijo estranho que uma fã deu em Brad Pitt

Pelas redes sociais, surgiram diversos vídeos de alguns momentos de Brad Pitt gravando cenas para sua nova produção. Ao final delas, o protagonista agitou uma bandeira mexicana, despertando o entusiasmo do público presente e também se aproximando de alguns deles.

Foi nesse momento que uma fã aproveitou a proximidade que tinha com Brad para tirar uma selfie e dar um beijo em sua bochecha, gesto que teria lhe causado desconforto, então ela saiu andando apressada e ignorar o gesto.

No vídeo que se tornou viral nas redes sociais, é possível ver como Pitt se separa rapidamente da mulher, retirando com firmeza o braço esquerdo enquanto seu olhar parece procurar alguém no local. Embora tenha sorrido pelo grande momento, ela recebeu diversas críticas.

E a ousadia da fã abriu um grande debate nas redes sociais entre quem a critica por deixá-lo desconfortável de tal forma e quem a “inveja” por beijar o aclamado ‘crush’.

ANÚNCIO

“Não podemos pedir o que não damos... (Respeito)”, “Que feio beijar alguém sem o seu consentimento. Que senhora horrível do início ao fim. #BradPitt, nem todos nós no México somos assim, um pedido de desculpas”, “Mais de um quer ser ela”, “Foi ruim, mas não tão ruim hahaha”, “Se Brad Pitt fosse uma mulher e a fã fosse uma cara, não haveria aplausos e sim críticas por invadir o espaço pessoal do ator”, “Diz a lenda que ele nunca mais lavou a boca”, foram alguns comentários.

Após o beijo, o protagonista de filmes como ‘O Curioso Caso de Benjamin Button’ cumprimentou as arquibancadas, embora não com o mesmo entusiasmo com que foi visto anteriormente.