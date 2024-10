Paolla Oliveira se veste de Wandinha Addams em festa de Halloween ao lado de Diogo Nogueira

No último (27), Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam um momento especial com seus seguidores, mostrando suas fantasias para uma festa de Halloween em Nova York. A atriz escolheu se vestir como Wandinha Addams, a famosa personagem de “A Família Addams”, enquanto Diogo acompanhou com um visual enigmático que complementou o traje da namorada, mantendo o estilo sombrio da ocasião.

Paolla postou uma imagem em seu Instagram, com uma legenda divertida em que revelou sua identificação com a personagem ácida e peculiar, questionando com humor se esse “lado sombrio” seria problemático. A escolha do traje reforçou a popularidade da atriz e seu talento para interpretar papéis com personalidade forte, mesmo que seja em tom de brincadeira.

Halloween em Nova York: tradição e diversão para o casal

O evento em Nova York trouxe uma nova oportunidade para o casal se divertir e mostrar um pouco de sua rotina descontraída ao público. Ambos são queridos por suas postagens nas redes sociais e por sua química evidente, refletida também nas fantasias que escolheram.

Além de homenagear Wandinha Addams, Paolla e Diogo revelaram que têm um bom humor contagiante. A combinação entre o personagem famoso e o traje misterioso de Diogo levou os seguidores ao delírio, rendendo centenas de curtidas e comentários. Os fãs adoraram ver o casal em sintonia, aproveitando a noite de forma leve e divertida.