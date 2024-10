3 filmes de ‘body horror’ (que não são ‘A Substância’) para assistir em streaming no Halloween

O grande sucesso de ‘A Substância’ prova que o público nunca se deixará sentir uma atração mórbida pelas coisas mais horríveis possíveis e impossíveis que podem acontecer ao corpo humano.

O enredo tornou-se para muitos críticos um clássico instantâneo do terror corporal, um gênero sobre o medo de que nossa anatomia natural seja perturbada de forma não natural.

O longa-metragem de Coralie Fargeat, uma sátira ao preconceito de idade na indústria do entretenimento que brinca com o pânico da deterioração física, chegará ao streaming a tempo do Halloween.

No entanto, existem mais tramas de terror corporal disponíveis em plataformas de streaming. Aliás, os principais serviços digitais contam com diversas boas opções do gênero nojento.

Filmes de terror corporal para assistir no Halloween

Abaixo, apresentamos três filmes de terror corporal que estão disponíveis para streaming na América Latina e são perfeitos para passar uma noite assustadora de Halloween.

A Mosca (1986)

O clássico filme de terror corporal segue um cientista que é usado como cobaia em um teste de teletransporte. O experimento dá certo, mas ele começa a sentir algumas mudanças estranhas em seu corpo. Ao mesmo tempo, ele descobre que uma mosca entrou furtivamente na cápsula onde ele fez o teste.

Onde assistir: Disney+

A Morsa (2014)

O longa gira em torno de um podcaster popular, mas impetuoso e arrogante, que vai até a fronteira com o Canadá para gravar um vídeo. Lá, ele conhece um teimoso misantropo chamado Howard Howe, que esconde um segredo obscuro ligado a uma morsa.

Onde assistir: Máx.

Possessor (2020)

O filme gira em torno de um agente de uma organização secreta que, por meio de implantes cerebrais, controla o movimento de outras pessoas para forçá-las a cometer assassinatos que beneficiam os poderosos. Em uma missão, ela fica presa na mente de um homem que ela queria controlar.

Onde assistir: Máx.