5 livros que viraram seus filmes favoritos e recomendamos que você leia antes do final de 2024

A ligação entre cinema e literatura deu origem a poderosas adaptações cinematográficas que fazem as delícias dos amantes de ambas as artes. É por isso que devemos ler os livros que se tornaram seus filmes favoritos para contrastar as duas histórias.

ANÚNCIO

Sem dúvida, nada como perceber as emoções, atmosferas e complexidades que o tornam único na mente dos leitores, dando uma segunda chance aos seus personagens favoritos.

Livros que viraram filmes em 2024

Isto acaba aqui - Colleen Hoover

Isto acaba aqui Parece que as coisas não vão bem entre os protagonistas do filme (@itendswithusmovie/Instagram)

O filme estrelado por Blake Lively, inspirado no livro “It Ends with Us”, conta a história de Lily e seu relacionamento com o neurocirurgião Ryle Kincaid. Quando seu primeiro amor, Atlas, retorna e Ryle mostra sua verdadeira face, os alicerces de sua vida tremem.

Duna - Frank Herbert

A saga de ficção científica que inspirou os filmes estrelados por Zendaya acompanha o épico de Paul Atreides, herdeiro do ducado da Casa Atreides, enquanto ele descobre os perigos do poder em um universo deserto e politicamente tenso. Mergulhe em um mundo cheio de intrigas, traições e profecias nesta obra-prima, que lançou sua parte 2 em 2024.

Dune 2 Captura de tela

O Conde de Monte Cristo - Alexandre Dumas

A adaptação estrelada por Jim Caviezel conta a história de Edmundo Dantès, que, traído e preso injustamente, busca vingança após anos de sofrimento. Um clássico da literatura cheio de intriga, paixão e redenção que o manterá em suspense até o fim.

O Mistério de Salem - Stephen King

Ben Mears retorna à sua cidade natal e descobre que uma presença maligna ronda suas ruas. Esta história de terror do mestre do terror, Stephen King, levará você a um mundo de suspense e escuridão onde lutar contra vampiros é a chave para a sobrevivência.

Astronauta da Boêmia - Jaroslav Kalfar