A namorada de Ashton Kutcher que foi assassinada: o ator esteve perto de impedir o crime

Ashton Kutcher fez declarações em juízo contra o assassino de uma jovem com quem saia no inícios dos anos 2000

Os romances mais importantes da vida do ator Ashton Kutcher são, sem dúvida, aquele que ele protagonizou com sua ex-mulher, Demi Moore, e aquele com sua atual esposa e mãe de seus dois filhos, Mila Kunis.

Porém, antes de namorar as duas atrizes, Kutcher teve um caso com uma mulher que o marcou para o resto da vida devido ao seu fim trágico: ela foi brutalmente assassinada por um serial killer.

A namorada de Ashton Kutcher, que foi morta pelo ‘The Hollywood Ripper’

Tratava-se de Ashley Ellerin, estudante de moda com quem o ator namorava no início do milênio, quando foi assassinada por Michael Gargiulo, mais conhecido como ‘O Estripador de Hollywood’.

Gargiulo assassinou a menina de 22 anos, que era sua vizinha, após esfaqueá-la 47 vezes dentro de sua casa em Los Angeles, Califórnia, na noite de 21 de fevereiro de 2001.

Naquela noite, Ellerin havia planejado um encontro com Kutcher, então o ator foi chamado para testemunhar no tribunal contra o serial killer por sua morte e a de outra jovem em 2019.

Em seu depoimento no julgamento, o famoso intérprete disse que conheceu Ashley através de um amigo em comum poucos meses antes da data combinada para aquele dia trágico em 2001.

Segundo Ashton, o relacionamento deles nunca foi além de conhecidos, mas ele pensou em iniciar um namoro com o falecido, conforme relatado pela Infobae em artigo publicado em 2021.

O então ator do ‘That 70′s Show’ admitiu no tribunal que pegou Ashley na casa dela para levá-la a uma festa do Grammy duas horas depois do combinado.

Nesse período, Gargiulo praticou o brutal feminicídio. “Eu estraguei tudo”, disse o artista ao prestar depoimento no julgamento ao relembrar os acontecimentos daquela noite, segundo o referido meio de comunicação.

A cronologia da noite trágica

Ashley e Ashton conversaram por volta das 20h30. m. em 21 de fevereiro para corroborar sua saída. No entanto, ele se atrasou e decidiu ligar para ela às 22h15. m. então ele sabia que chegaria atrasado.

A jovem não atendeu a ligação, então ele decidiu insistir ligando mais quatro vezes sem que ela atendesse. Ele então presumiu que fosse algum problema com o sinal do telefone.

Finalmente, às 10h45 da noite, Ashton Kutcher chegou à casa de seu namorado e bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele pensou que tinha se levantado e ido embora, mas primeiro deu uma olhada pela janela.

O ator viu o que acreditou serem manchas de vinho no chão, mas não deu muita importância à cena que observou. “Bati na porta e não houve resposta”, lembrou ele no julgamento.

“Liguei novamente e mais uma vez não obtive resposta. Nesse ponto, presumi que ela tivesse saído chateada porque eu estava atrasado”, disse ela. O que ele não sabia é que Michael Gargiulo já havia assassinado a jovem.

O corpo de Ashley foi encontrado na manhã de 22 de fevereiro por sua colega de quarto.

“No dia seguinte, depois de descobrir o que aconteceu, fui à polícia e disse-lhes: ‘Minhas impressões digitais estão na porta’”, lembrou Kutcher em seu depoimento, segundo o Infobae. “Eu estava ficando louco.”

O promotor Dan Akemon testemunhou no início do julgamento que acreditava que Ashley tinha acabado de sair do banho e estava se preparando para sair com Ashton quando foi atacada pelas costas por seu vizinho.

Gargiulo foi considerado culpado e condenado à morte no estado da Califórnia pelos assassinatos de Ellerin em 2001 e de Maria Bruno em 2005. Ele também foi considerado culpado pela tentativa de homicídio de Michelle Murphy em 2008. No entanto, o assassino não foi executado.