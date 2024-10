Os piores horrores? Vaza vídeo das festas brancas de Sean ‘Diddy’ Combs

Já se passou quase um mês desde que Sean ‘Diddy’ Combs foi preso em Manhattan depois que sua ex-companheira, Cassie Ventura, o acusou de abuso e tráfico sexual, desencadeando uma investigação que durou de 2023 a 16 de setembro, quando ele foi finalmente preso.

Após sua prisão, a polícia revelou a série de objetos que estavam escondidos na mansão de Diddy, dos quais, segundo consta, haveria uma série de vídeos de sexo de celebridades convidadas para suas ‘festas brancas’, quase 800 brinquedos, relações sexuais, e camas que se estendiam até 15 metros de comprimento e 1000 frascos de óleo para bebês que os usuários especulavam conteriam GHB ou “êxtase líquido”, também conhecido como “droga de estupro”.

Aos poucos, mais detalhes foram sendo revelados sobre o que acontecia dentro de sua mansão, suas famosas festas que também eram chamadas de ‘freak off parties’ e uma lista de celebridades que não apenas conheceram, mas puderam ter sido vítimas ou cúmplices do crime. rapper, entre os nomes que se destacaram estavam Leonardo DiCaprio, Usher, Justin Bieber, Paris Hilton, Kim Kardashian, Beyoncé e Jay-Z.

Sean Diddy Combs YouTube (YouTube)

Vídeo vazado das festas de Sean ‘Diddy’ Combs

As festas brancas de Sean ‘Diddy’ Combs estavam entre as mais populares, tanto que é possível que quase metade de Hollywood tenha comparecido pelo menos uma vez, mas, depois de saber o motivo obscuro que levou o rapper a ser preso, a dúvida sobre o que que foi vivido dentro de sua mansão tornou-se maior.

É por isso que imagens inéditas do que foi vivido dentro da mansão de ‘Diddy’ onde aconteciam suas ‘festas de terror’ foram divulgadas nas redes sociais, o que causou intriga desde que ele foi acusado de abuso, tráfico sexual, crime organizado e até, como. um dos envolvidos nas mortes de Tupac Shakur e Michael Jackson junto com Will Smith.

O vídeo que vazou nas redes sociais mostra os convidados de Combs exibindo trajes brancos conforme o código de vestimenta exigido, depois é possível ver Diddy pegar o microfone e animar seus convidados enquanto a multidão aplaude, alimentando a teoria sobre os excessos que foram vivenciado dentro de sua mansão.

Como surgiram as festas brancas de Sean ‘Diddy’ Combs?

O que pareciam ser simples festas onde o luxo e a riqueza acabaram por ser muito mais obscuros do que realmente pareciam, razão pela qual alguns afirmam que as celebridades poderiam temer as declarações que Diddy Combs fez em tribunal.

Estas começaram em 1998, iniciadas pelo rapper com o propósito de igualar as celebridades, razão pela qual todos vestidos de branco, o que, de repente, ajudou os seus convidados, independentemente do seu estatuto, a estarem no mesmo nível, marcando a sua presença nos Hamptons. , o que o transformou em um “Gatsby moderno”.