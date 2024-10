‘Deadpool & Wolverine’ alcançou novo recorde: descubra do que se trata

A nova sequência do universo Marvel, ‘Deadpool & Wolverine’, continua a surpreender a indústria cinematográfica ao estabelecer um novo recorde como o filme com classificação R (restricted) mais vendido em plataformas digitais durante sua primeira semana de lançamento.

Dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o filme foi lançado digitalmente em 1º de outubro, alcançando números impressionantes que deixaram para trás títulos anteriores como ‘John Wick: Capítulo 4′.

Desde o seu lançamento nos cinemas, ‘Deadpool & Wolverine’ provou ser um sucesso retumbante, permanecendo no top 10 de bilheteria por onze semanas consecutivas.

Em sua última semana, o filme arrecadou US$ 2,1 milhões em 1605 cinemas, somando um total acumulado de US$ 634,4 milhões no mercado norte-americano.

Este filme se posiciona como o segundo filme de maior bilheteria do ano, superado apenas por Inside Out 2, que gerou US$ 652,9 milhões nos Estados Unidos e atingiu a impressionante cifra de US$ 1,69 bilhão em todo o mundo. Até o momento, ‘Deadpool & Wolverine’ arrecadou US$ 1,33 bilhão no total, consolidando seu sucesso global.

Reconhecimentos e qualificações

Além do excelente faturamento, o filme foi reconhecido pela qualidade. Atualmente é o 13º filme de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos e o quinto filme de maior sucesso no Universo Cinematográfico Marvel no mercado interno.

Também alcançou a melhor abertura global para um filme classificação R (restricted), superando seu antecessor, ‘Deadpool’ de 2016.

Os elogios do público são refletidos em um A CinemaScore e uma notável classificação de 95% no Rotten Tomatoes. Os fãs aguardam ansiosamente o lançamento físico do filme, que estará disponível em 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD a partir de 22 de outubro.

Embora sua chegada ao Disney+ ainda não tenha sido confirmada, ‘Deadpool & Wolverine’ continua sendo um dos lançamentos mais esperados e aclamados do ano.