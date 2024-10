Rodrigo Bocardi provoca críticas de internautas ao falar sobre a crise energética no Mais Você

Na edição de hoje do programa Mais Você, exibido pela Rede Globo, os temas principais giraram em torno da crise energética enfrentada por São Paulo e a responsabilidade das esferas governamentais. Rodrigo Bocardi levantou discussões sobre a Enel e o impacto da privatização na qualidade do serviço prestado.

Durante o debate, ele defendeu que o problema da crise de energia seria uma questão de responsabilidade federal, o que gerou respostas imediatas tanto dos questionados quanto dos internautas. Camila, uma usuária ativa no X, criticou o apresentador por omitir a responsabilidade das gestões estaduais e municipais, classificando isso como uma “manipulação de informação”. Outros usuários também se manifestaram. Cas, por exemplo, mencionou a incoerência no discurso de Bocardi, que antes defendia a privatização da Sabesp e agora responsabiliza o governo federal pela crise da Enel.

Outro momento de destaque foi a diferença de ritmo entre os participantes. Enquanto Bocardi conduzia o programa de maneira energética, Ana Maria Braga demonstrava um ritmo mais pausado. Essa diferença não passou despercebida pelos internautas. JUMA MARROMENOS comentou no X: “a Namaria a 0km e ele a 100km”.

A crise da Enel, que atingiu milhões de paulistas, foi o foco das discussões, e muitos participantes argumentaram que a privatização não trouxe os benefícios esperados. Paulo Monteiro, um seguidor da discussão, sugeriu que os governos deveriam agir em conjunto para solucionar o problema em 24 horas. A fala de Bocardi reforçando o papel do governo federal gerou debates sobre como essa responsabilidade é compartilhada.

Nas redes sociais, o público mostrou-se dividido, alguns criticando Bocardi, enquanto outros defenderam sua postura. No entanto, o consenso entre os internautas parece ser uma frustração com a atual situação do fornecimento de energia no estado.