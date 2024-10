Novo filme de Pamela Anderson já tem data de lançamento

Pamela Anderson está pronta para deslumbrar mais uma vez com seu novo filme,’ The Last Showgirl’, dirigido por Gia Coppola.

Este trabalho foi adquirido pela Roadside Atrações, que marcou uma estreia de qualificação para a temporada de premiações em Los Angeles, nos EUA, em 13 de dezembro. Um lançamento em grande escala ocorrerá em 10 de janeiro de 2025.

O filme chamou a atenção do público e da crítica, alcançando 81% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de ter conquistado o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema de San Sebastián de 2024. Essa recepção positiva gerou expectativas sobre como será recebido durante a temporada de premiações.

Enredo e personagens

Em ‘The Last Showgirl’, Anderson interpreta Shelley, uma carismática showgirl de Las Vegas que enfrenta o encerramento iminente de seu show após anos de sucesso.

A trama foca em sua luta interna enquanto ele reflete sobre as decisões tomadas ao longo de sua carreira e seu desejo de encontrar um novo propósito em sua vida artística. Esse papel foi descrito como uma oportunidade para Anderson mostrar sua evolução como atriz, afastando-se de sua imagem pública.

O elenco é notável, com atuações de figuras como Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd, que complementam a história de Anderson. A diversidade do elenco promete enriquecer a narrativa, trazendo diferentes perspectivas para a vida de Shelley e seu ambiente.

Roteiro e trilha sonora

O roteiro, escrito por Kate Gersten, conhecida por seu trabalho em séries aclamadas como ‘The Good Place’, promete uma narrativa comovente que combina momentos de humor e drama.

Além disso, a trilha sonora inclui a música original “Beautiful That Way”, interpretada por Miley Cyrus, que certamente ressoará nos espectadores e adicionará um toque emocional ao filme.

Com estreia marcada para a temporada de premiações, é citado entre os fãs que The Last Showgirl não só marca o retorno de Anderson às telonas, mas também pode se tornar uma virada em sua carreira de atriz, evidenciando sua evolução como artista.