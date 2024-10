Ele é a única celebridade que seria “temido” por Sean ‘Diddy’ Combs

Embora haja quem afirme que Sean ‘Diddy’ Combs é uma das figuras mais poderosas e influentes da indústria musical, fala-se que existe uma pessoa famosa de quem nunca conseguiu aproximar-se e a teoria ressurgiu nas redes sociais .

O escândalo de sua prisão em 16 de setembro, após o início das investigações dos policiais em 2023, após acusações de abusos cometidos por Cassandra ‘Cassie’ Ventura, que também se tornou um efeito dominó, quando vieram à tona mais vítimas do rapper, que é agora sendo investigado por tráfico sexual, abuso sexual, pedofilia e sua relação com as mortes de celebridades como Tupac Shakur e Michael Jackson.

Mas ‘Diddy’ não teria cometido isso sozinho e, após vazar o que acontecia dentro de suas ‘freak off parties’ também conhecidas como ‘white parties’, às quais, praticamente participavam metade de Hollywood, tendo convidados como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker , Paris Hilton, membros do clã Kardashian, Usher, Justin Bieber, Britney Spears, Will Smith, Jay-Z, Jennifer Lopez e Beyoncé.

No entanto, embora muitos possam ter pensado que ele é uma das figuras mais temidas da indústria musical, parece que existe uma pessoa famosa que ele não poderia “tocar” por um motivo poderoso.

Sean 'Diddy' Combs (LAPTOP)

Ele é a única celebridade de quem Diddy nunca conseguiu se aproximar

Entre a onda de teorias que têm sido desencadeadas nas redes sociais, há uma que tem chamado a atenção dos usuários, que afirmam que apesar da influência que ‘Diddy’ tem, existe um grupo de celebridades que ele nunca conseguiu manter “sob seu jugo” e não seria outro senão 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem e Dr. Dre.

Isto não é tudo, porque nas redes sociais começaram a afirmar que ‘Diddy’ Combs tinha até medo do Eminem, sob frases em que se pode ler: “Diddy sabe que nunca conseguirá vencer o Eminem”, isto depois do rapper, falou sobre Sean, em uma de suas músicas, acusando-o de ser um estuprador:

Na letra de ‘Fuel’ ele menciona: “Sou como um R-A-P-E-R. Tenho tantos SA (hein). Espere, ele não apenas soletrou a palavra ‘Rapper’ e omitiu um P, não é? O que se traduz em: “Eu sou como um R-A-P-E-R. Eu tenho tantos SA’s (hein?). Espere, você não soletrou a palavra ‘Rapper’ e deixou um P de fora, não é?”, com uma clara referência a palavra ‘estuprador (raper) em inglês.

Como surgiu a rivalidade entre Sean ‘Diddy’ Combs e 50 Cent?

Poucos dias após a prisão de Sean ‘Diddy’ Combs, foi anunciado que 50 Cent iniciaria uma série documental que giraria em torno das acusações de abuso enfrentadas pelo rapper de 54 anos. Todos reagiram com repúdio quando a polícia encontrou quase 800 brinquedos sexuais, camas com mais de 15 metros de comprimento e um total de 1000 frascos de óleo para bebês.

Mas não é uma reação, mas sim fala de uma rivalidade que começou décadas atrás com a morte de Notorious B.I.G, e o cantor de ‘In da Club’ garante que Diddy sabe quem matou o rapper e ele teria afirmado isso em sua música ‘The Bomb’ em que menciona: “Quem matou Biggie Smalls? Agarre-os, ou eles matam todos nós [...] Puffy sabe quem matou aquele mano”.

Isso não é tudo, já que ambos se aventuraram na indústria do álcool ao mesmo tempo, por isso 50 Cent voltou a atacar a vodca de Diddy, e também o acusou de lhe fazer propostas que acabaram deixando-o desconfortável:

“Ele me contou uma coisa há muito tempo, no casamento de Chris Lighty. Ele me disse que me levaria para fazer compras. Virei-me para olhar para ele e disse: ‘O que você acabou de dizer? Vou seguir em frente, amigo, antes de fazer qualquer coisa. Você vai me fazer estragar o casamento. Não. Isso é algo que um homem diz a uma mulher.”

Após o anúncio de sua série documental, 50 Cent divulgou uma declaração contundente na qual comentou: “Tenho contado a vocês sobre toda essa merda estranha. Não participo das festas do Puffy. Eles não acreditaram em mim, mas aposto que agora acreditam em mim!”