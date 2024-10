Youtuber brasileiro morre aos 35 anos após luta contra o câncer

O youtuber brasileiro Klenio Livio, de 35 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (11) após uma luta contra o câncer.

Como detalhado pele CNN, ele era conhecido por seu canal no YouTube chamado K Tech.

Na plataforma, ele publicava vídeos sobre tecnologia, incluindo unboxings, reviews e avaliações de dispositivos eletrônicos. O canal conta com mais de um milhão de inscritos.

Como informado, o anúncio da morte foi feito em sua página oficial no Instagram, provocando luto entre os fãs, familiares e amigos.

Diagnosticado com Rabdomiossarcoma

Em fevereiro, Klenion havia revelado aos seguidores que foi diagnosticado com Rabdomiossarcoma, um tipo agressivo de câncer que afeta os músculos esqueléticos.

Durante seu período de ausência, influenciadores de tecnologia se uniram para manter o canal K Tech ativo, postando conteúdos em apoio a Klenion.

Ainda de acordo com as informações, ele morava em Portugal com sua esposa, Ívina Livio, e suas duas filhas, onde enfrentou meses de tratamento.

