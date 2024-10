A 4ª temporada da série ‘Outer Banks’, da Netflix, tem um ‘gostinho de Brasil’

Depois de um longo ano de espera e muita ansiedade dos fãs, a primeira parte da 4ª temporada de ‘Outer Banks’ foi liberada nesta quinta-feira, 10 de outubro na Netflix, e tem um certo gostinho brasileiro, com a presença de Erasmo Carlos na trilha sonora da série.

Logo no primeiro episódio, a música ‘É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo’, que faz parte do álbum ‘Carlos, Erasmo’, lançado em 1971, aparece em algumas cenas e pode ser vista como uma homenagem ao artista que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos de idade.

A canção de Erasmo pegou os fãs brasileiros de surpresa, mas com a volta do X ao país muitos correram para a rede social para prestigiar a série de sucesso que acaba de voltar ao catálogo da Netflix.

“Fui a loucura, porque combina muito com o ramo da cena e do capítulo”, escreveu uma pessoa que acompanhou a estreia da primeira fase da temporada de ‘Outer Banks’. “Erasmo Carlos como uma das trilhas sonoras de Outer Banks é raiz BR sempre em peso”, detalhou outro.

Uma terceira pessoa foi pega realmente de surpresa. Sem assistir a série ela relatou que levou um susto ao ver Erasmo Carlos de volta aos assuntos mais comentados no X e ficou feliz ao saber o motivo: “Fui ver a razão para o gigante Erasmo Carlos estar nas trendings e descobri que a música dele apareceu em ‘Outer Banks. O homem sempre vai ser gigante”.

O que esperar da 4ª temporada de Outer Banks?

A 4ª temporada de ‘Outer Banks’ será dividida em duas partes, sendo que os outros cinco episódios serão lançados apenas no dia 7 de novembro. Desta vez, a série volta no tempo e mostra o que aconteceu entre o desfecho da missão de Eldorado e a proposta insana do milionário Wes Genrette (David Jensen) para uma caça ao tesouro do Barba Negra.

Agora, os Pogues decidem viver uma vida normal e tranquila e trabalhar em um quiosque, mas os problemas financeiros e burocráticos não os deixam em paz, mesmo com toda a fortuna que possuem.