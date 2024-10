Modelo trans Valentina Sampaio celebra participação no desfile da Victoria’s Secret 2024

O tradicional desfile da Victoria’s Secret está de volta após cinco anos de hiato, e uma brasileira já foi confirmada para o evento. Valentina Sampaio, modelo natural do Ceará, foi anunciada como uma das Angels que desfilarão na passarela da marca em 2024. Ela, que já havia feito história ao se tornar a primeira modelo trans da grife, compartilhou a notícia nas redes sociais com entusiasmo. Em um vídeo emocionado, exibiu o convite oficial e comemorou: “Estou nas nuvens!”

A cearense, de 27 anos, já é um rosto conhecido no mundo da moda e participou de campanhas anteriores da Victoria’s Secret. Agora, ela se junta a outras grandes estrelas da passarela no tão aguardado retorno do desfile, famoso pelas asas de anjo e performances musicais de artistas renomados. O evento, que acontece no dia 15 de outubro, é uma oportunidade de celebração da diversidade, algo que a marca tem buscado promover em seus últimos anos.

Um marco na diversidade da moda

Valentina se destacou ao longo dos anos por sua representatividade no mundo da moda. A modelo, que começou sua carreira em Fortaleza e logo conquistou espaço em grandes eventos internacionais, tem sido uma figura importante para ampliar o debate sobre inclusão no setor. Em entrevista recente, ela afirmou o quanto se sente orgulhosa de fazer parte de um movimento que busca mais igualdade e representatividade.

A jovem, que enfrentou preconceitos no início da carreira, hoje é exemplo de superação e sucesso. Ela relembra, inclusive, momentos em que foi rejeitada por ser trans, mas afirma que as conquistas atuais são fruto de muita perseverança. Valentina, além de modelo, também atua como ativista pelos direitos LGBTQIA+ e busca inspirar novas gerações de jovens que enfrentam desafios semelhantes.

O retorno do desfile da Victoria’s Secret será marcado pela presença de grandes nomes, como Gigi Hadid, Behati Prinsloo e Candice Swanepoel, e contará com atuações musicais de Cher e Lisa, do grupo Blackpink. Valentina é a única brasileira confirmada até o momento, mas a expectativa para a participação de Gisele Bündchen também é alta.