‘Um coitado, um fantoche’: Filho não mede palavras e critica Cid Moreira

Roger Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, voltou a criticar o pai e a madrasta, Fátima Sampaio, durante uma entrevista onde comentou sobre a decisão que o colocou fora do testamento deixado pelo ex-âncora do ‘Jornal Nacional’. Ele ainda disse que tal documento será anulado, alegando que o jornalista foi um “coitado” e um “fantoche” durante o segundo casamento.

“A imagem que fica é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher, que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro”, disse o rapaz ao site F5, que reiterou não ter nenhum rancor ou raiva de Cid, que morreu aos 97 anos.

Sobre a fortuna estimada em R$ 60 milhões deixada apenas para a viúva, o filho adotivo chegou a contar que Fátima vendeu alguns imóveis por valores errados e que sonegou tais valores: Ela fez negociações suspeitas e deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro entrasse”.

Relações fora do casamento e maus-tratos

Colocando ainda mais lenha nesta fogueira, Roger disse ao site da Folha de São Paulo que a madrasta teve relacionamentos extraconjugais e que maltratou Cid Moreira durante o casamento

Ele ainda disse que foi abusado pelo pai e que precisou tomar remédios por anos e reforçou que, na época, ele não tinha noção do que tinha acontecido: “Me tratei e tomei medicamentos e a adoção foi uma maneira que ele encontrou de encobrir esses casos na mídia”.

Missa de 7º dia de Cid Moreira acontece nesta quarta-feira (9/10)

Está marcada para a tarde desta quarta-feira, 9 de outubro, a partir das 16h, na Catedral São Francisco da Chagas, em Taubaté, a missa de sétimo dia do jornalista Cid Moreira, que faleceu no último dia 3, aos 97 anos. Foi nesta cidade do interior de São Paulo que o corpo do comunicador foi sepultado, ao lado da primeira esposa, da filha e do neto, atendendo ao seu último pedido, lembrou a viúva Fátima Sampaio.

Internado há 29 dias, Cid Moreira morreu vítima de insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla dos órgãos, segundo o último boletim médico divulgado.

Antes do enterro em Taubaté, o corpo do famoso jornalista da TV Globo foi velado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro, e no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio, na sexta-feira, 4, numa cerimônia íntima para família e amigos, até às 10h, e depois aberta ao público.