Um ano após emprestar dinheiro, Jojo Todynho cobra dívida de influencer e dispara: “Na hora de me pedir dinheiro não fui escrota”

Na noite da última quarta-feira, dia 08 de outubro, a cantora e apresentadora, Jojo Todynho, de 27 anos, usou seu perfil no Instagram para cobrar uma influenciadora que lhe pediu dinheiro emprestado há um ano.

“Uma influencer me contou uma história triste de que estava sem dinheiro para o aluguel e perguntou se eu poderia emprestar porque estava toda enrolada e quase sem o que comer dentro de casa”, começou a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’.

“Eu fui lá e emprestei. A babaca aqui. Porque eu sou babaca. A bonita estava em uma página militando por conta do meu posicionamento, que eu era uma escrota.”

Jojo contou que então fez uma captura de tela do que a influenciadora falou, mandou para ela e cobrou a dívida. “Falei: ‘Pode falar o que quiser sobre mim, mas me paga, porque na hora de me pedir dinheiro eu não fui escrota. Tem até oito horas para pagar, porque senão a escrota aqui vai te botar lá na internet”, disse.

A campeã do reality ‘A Fazenda’ revelou que o valor de R$ 5 mil foi pago rapidamente e que usará para comprar doces para o Dia Das Crianças. “Pode falar o que quiser, mas paga meus ‘5k’. E pagou. O povo quer tirar onda. Na hora de pedir vem igual a um gatinho.”

“O povo faz as coisas e acha que a gente não vai ver. Mas Deus é tão maravilhoso, tão fiel... Gente, tem um ano que emprestei esse dinheiro. Um ano. Mas pagou porque senão ia ficar com a cara bonitinha aqui no Instagram”, finalizou Jojo Todynho.