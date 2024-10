Internada, Raquel Brito se pronuncia pela primeira vez após deixar A Fazenda: “Estou com os melhores profissionais de São Paulo”

Na tarde desta quarta-feira, dia 09 de outubro, a influenciadora Raquel Brito, de 23 anos, apareceu pela primeira vez em seu perfil no Instagram após deixar o reality rural, ‘A Fazenda 16′.

Durante a dinâmica da ‘Prova de Fogo’, que aconteceu no último domingo (06), a irmã de Davi Brito apresentou um mal-estar e precisou ser retirada do confinamento em cima de uma maca.

Na manhã do dia seguinte, a Record afirmou à imprensa que Raquel deixaria a competição após passar por uma bateria de exames. Em seu Instagram, foi um publicado um relatório médico que dizia que ela havia apresentado um episódio súbito de dor torácica.

Leia na íntegra:

No hospital, a influenciadora então falou pela primeira vez sobre a situação. “Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passando aqui para deixar o coração de muita gente calmo. Eu estou bem e fui muito bem assistida. Tenho que agradecer, primeiramente, a Deus por estar comigo naquele momento. Só eu e Ele sabemos o que eu senti”, começou.

“Quero agradecer também toda a equipe do programa por ter sido muito ágil. Sei que, no vídeo, parece que não, mas me ajudaram muito mesmo. Estou tendo muito suporte, vocês não têm noção. Estou com os melhores profissionais de São Paulo e sendo bem cuidada”, continuou Raquel.

“E, além de agradecer muito a equipe, a vocês, quero agradecer também a todos da casa. Estou com muita saudade. Não esperava nunca que eu iria sair dessa forma, por motivos que podem acontecer com qualquer pessoa.”

Na sequência, a irmã de Davi Brito também pediu para que os seguidores parem de especular o motivo de sua saída do reality. “Só vou pedir que parem de especular coisas que não tem nem um pingo de verdade. Não vou obter isso para mim. Vou cuidar de mim e, graças a Deus, tenho uma equipe combatendo essas fake news” declarou.

“Eu vou me pronunciar bem depois. Agora não. O que tem de mais valioso em jogo é a minha saúde. Só peço que vocês aguardem maiores informações e, desde já, muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo. Eu estou bem e vou permanecer bem”, finalizou. Confira: