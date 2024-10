Bruno Mars surpreende Mari Palma ao convidá-la para dançar em evento

Durante uma visita ao Brasil, o cantor Bruno Mars surpreendeu a jornalista Mari Palma em um evento beneficente ao convidá-la para dançar. A experiência foi compartilhada nas redes sociais, onde ela narrou como tudo aconteceu. Bruno, que recentemente anunciou sua solteirice, mostrou todo o seu carisma ao interagir com a jornalista, que ficou surpresa com o encontro.

Em seu perfil no Instagram, Mari relembrou o momento em que foi chamada para dançar pelo artista. No vídeo, ela relatou como o cantor a cumprimentou e a guiou em uma breve dança. Segundo ela, o cantor foi extremamente simpático e descontraído. “Ele me deu a mão e me virou, como se estivéssemos dançando. Depois nos despedimos e ele disse ‘divirta-se’, contou.

Detalhes do encontro

Mari também revelou detalhes engraçados sobre o momento, incluindo o fato de que Bruno é mais baixo do que ela imaginava, o que chamou sua atenção. “Ele é muito baixinho, bateu no meu ombro, mas é muito simpático. Que energia boa!”, comentou a jornalista.

Além disso, Mari destacou a postura carismática do cantor, que estava descontraído durante o evento. A experiência foi tão marcante que ela compartilhou um vlog em seu canal do YouTube, onde mostrou os bastidores do evento e falou mais sobre sua interação com Bruno Mars.

O cantor, que atualmente está no Brasil para uma série de shows, também gerou repercussão ao anunciar que está solteiro. Durante uma apresentação em São Paulo, ele brincou com o público sobre seu status de relacionamento, dizendo que está “facinho”, confirmando as especulações que circulavam desde o fim de seu namoro de longa data com Jessica Caban.