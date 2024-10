Anitta acalma seus seguidores: “furacão Milton vai passar por Tampa, estou em Miami”

A cantora Anitta fez um stories em seu Instagram para acalmar seus seguidores que mandaram mensagens preocupados com o fato dela estar na Flórida no dia em que o furacão Milton, o maior dos últimos 100 anos, passa pelo estado.

Anitta explicou aos seguires que ela está em Miami e que a cidade que deve ser mais castigada é Tampa, que fica a algumas horas do local onde ela está. “Gente, eu tô em Miami, o furacão passa por Tampa, é próximo daqui, o furacão é realmente bem perigoso, tem nível 5, só que aqui em Miamio que a gente vai sentir é um nível 1, é uma tempestade, um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida. Risco de vida é em Tampa mesmo, que fica a algumas horas de distância daqui. Hoje eu acordei com meu celular bombando de mensagens de amigos e parentes preocupados, Tá tudo bem, tá até sol. A vida tá normal aqui”, afirmou.

Anitta disse que os supermercados de Miami também estão vazios, mas mais por ‘desespero da galera’. “Cientificamente falando, meteorologicamente falando”, vai ficar tudo bem”, disse.

FURACÃO MILTON

O furacão Milton deve chegar a Tampa no começo da noite. Com categoria 5, espera-se que essa seja a maior tempestade do século registrada nos Estados Unidos, com ventos de mais de 260 km/h e enchentes que podem chegar a 5 metros de altura, o que deve inundar boa parte da cidade.

As autoridades da cidade pediram que todos deixem suas casas e fujam da região. “Quem ficar, vai morrer”, disse a prefeita local.