Globo confirma famosos e anônimos no ‘BBB 25’ e divulga data de estreia

O 'BBB 25' começa no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira

Os boatos de que a Globo teria desistido de colocar famosos confinados no ‘BBB 25′ chegaram ao fim quando a emissora apresentou o programa comandado por Tadeu Schmidt ao mercado publicitário em São Paulo, num encontro na sede da emissora na capital paulista, e contou quando será a estreia.

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, a produção do reality show já começou a conversar com algumas celebridades que desejam ficar confinadas neste que promete ser o maior Big Brother Brasil de todos os tempos.

Além disso, o programa apresentado por Tadeu Schmidt, pelo quarto ano consecutivo, também terá anônimos, os chamados pipocas, para seguir com o formato de trouxe um novo fôlego ao reality mais lucrativo da TV Globo.

Falando em anônimos, Tadeu avisou no fim do ‘BBB 24′ que as inscrições para a próxima temporada são feitas em dupla. Segundo a Globo, a proposta é levar para o confinamento pessoas “que sejam fortemente conectadas por um laço”, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, casal, irmãos e primos.

Quando o ‘BBB 25′ estreia na programação da TV Globo

O encontro entre a direção do ‘BBB’ e pessoas do mercado publicitário de São Paulo também deixou claro quando a próxima edição estreia na grade de programação da TV Globo. Se nada mudar, o ‘BBB 25′ inicia em 13 de janeiro do próximo ano, uma segunda-feira.

Vale lembrar que essa é uma das possíveis grandes mudanças que o reality show pode sofrer, já que será a primeira vez que J.B de Oliveira, o Boninho, não estará no comando. O diretor deixará a Globo em dezembro de 2024, após 40 anos de trabalho e muitos sucessos.

TV Globo promete o ‘BBB’ mais longo da história

O ‘BBB 25′, vai passar de 100 dias e, segundo o site Notícias da TV, essa será a primeira vez, desde 2021, que a emissora pretende quebrar o padrão de tempo usado desde a 21ª edição. O programa deve ficar ao ar até a última semana de abril ou a primeira de maio, algo que ainda deve ser conversado nos bastidores da Globo.