Katy Perry compartilhou seu segredo para perder 20 quilos

A estrela pop Katy Perry surpreendeu a todos ao perder cerca de 10 quilos nos últimos meses. A cantora de 39 anos exibe com orgulho sua figura e ostenta os resultados da dieta que vem seguindo. O melhor é que ela compartilhou seu segredo com quem também busca definir sua silhueta.

A artista disse que os ovos têm sido um de seus aliados, pois são uma excelente fonte de proteína. “Eu como muitos ovos cozidos porque são uma ótima fonte de proteína… Mas não os quebro neste [prato] porque demora muito”, disse Perry em um vídeo em suas redes sociais, após rumores que ele tomou Ozempic para perder peso.

O Mirror compartilhou sobre o segredo de Katy Perry, destacando que segundo Hello, ela está seguindo os passos do namorado Orlando Bloom, que come frango, peixe, nozes e sementes.

A referida mídia replicou o que a cantora disse à Women’s Health em janeiro passado, revelando que vinagre de maçã, hidratação extensa e suco de aipo fazem parte de sua dieta.

“Essa é a melhor forma de começar, é só beber água… Sei que é um clichê, mas acho que muitos de nós vamos direto para o café sem beber apenas um copo d’água”, aconselhou o artista.

Katy Perry e a visão de uma nutricionista sobre sua dieta

The Mirror apresentou a avaliação da nutricionista Helen Bell, do UK Care Guide, sobre a dieta de Katy Perry. A especialista indicou que a seleção da artista pode ser uma opção muito boa para quem quer perder peso.

“Na minha experiência, consumir ovos como lanche pode ser bastante benéfico para perder peso. Os ovos são ricos em proteínas, o que ajuda a aumentar a saciedade e a mantê-lo satisfeito por mais tempo, o que pode reduzir a ingestão total de calorias ao longo do dia, mas é importante observar o tamanho das porções e prepará-las de forma saudável, como ferver ou escaldar, para evitar adicionar gorduras desnecessárias”, disse a nutricionista.

Ovos, sementes, frango e peixes foram muito valorizados pela especialista, que destacou que são alimentos “limpos”, ou seja, não são naturais, não possuem processos químicos. Por isso, são muito saudáveis para o nosso dia a dia.