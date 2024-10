Eleições 2024: Thammy Miranda e Alexandre Frota na Câmara Municipal

O apresentador José Luiz Datena, candidato pelo PSDB, não segue pela disputa à Prefeitura de São Paulo, em segundo turno, mas Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen e seu colega de partido, conseguiu se eleger vereador na cidade de São Paulo.

O famoso foi reeleito, com 50.234 votos, marca que superou sua eleição em 2020, quando teve 43.297 votos. Thammy também concorreu ao cargo na Câmara Municipal de São Paulo em 2016, pelo PP, mas ficou como suplente da coligação.

Neste ano, Thammy usou as redes sociais para promover sua campanha e apareceu ao lado do prefeito Ricardo Nunes em vídeos publicados no Instagram e no TikTok, por exemplo. Nunes, por sua vez, vai disputar o cargo de prefeito contra Guilherme Boulos, no segundo turno.

Vale lembrar que Thammy Miranda também chegou a se filiar ao PL, mas deixou o partido em 2021 por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o vereador disse que não concordava com as ideias dele e, em março deste ano, optou em entrar no PSD, junto à sua mãe, Gretchen.

Já o ator Alexandre Frota, do PDT, foi eleito vereador em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo. O ex-participante da ‘Casa dos Artistas’ (SBT) teve 2.893 votos e foi eleito por média, ou seja, quando sobram vagas para o cargo público.

No caso de Frota, um cálculo da média do partido determinou a divisão do número de votos válidos pelo quociente partidário mais um.

Em 2018, ele foi eleito deputado federal, com 155.522 votos, mas virou figura não grata entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando fez diversas críticas contra ele e ao partido da época, o PSL. Em 2022, Alexandre Frota tentou uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas obteve apenas 24 mil votos e não foi eleito.