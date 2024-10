Christopher Ciccone, irmão de Madonna, morre aos 63 anos, vítima de um câncer

O artista Christopher Ciccone, irmão da cantora Madonna, morreu aos 63 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada ao site norte-americano Variety, por seu agente, Brad Taylor. Pelo Instagram, a rainha do pop lamentou a notícia e disse que era difícil explicar tal momento.

“Ele foi a pessoa mais próxima de mim por muito tempo. É difícil explicar o nosso laço, mas ele cresceu de um entendimento que éramos diferentes e que a sociedade nos daria trabalho por não seguir o status quo”, ela escreveu na plataforma.

Em 1980, Ciccone foi coreógrafo e dançarino, colaborando com os shows de sua irmã famosa e, em 1984, ele apareceu no clipe de ‘Lucky Star’. Já nos anos 1990, Ciccone foi o diretor de arte da turnê ‘Blond Ambition World Tour’ e o diretor geral da turnê ‘The Girlie Show Tour’

Antes de levar o seu talento para a área de designer de interiores, no final dos 2000, ele colaborou com os clipes de Dolly Parton e Tony Bennett, respectivamente em ‘Peace Train’ e ‘God Bless the Child’. Em 2012, o irmão de Madonna lançou sua coleção de sapatos.

Além da rainha do pop, Christopher Ciccone deixa o marido, o ator Ray Thacker, o pai e os outros cinco irmãos.

As filmagens de ‘O Diabo Veste Prada’ vão começar

As atrizes Meryl Streep e Anne Hathaway estão prontas para se encontrarem novamente nas gravações da continuação de ‘O Diabo Veste Prada’, que começam a ser rodadas no dia 30 de novembro.

Sendo um dos filmes mais aguardados dos próximos anos, o longa vai focar na competição entre Priestly, que luta contra o declínio de sua carreira devido à redução da circulação de revistas, e sua ex-assistente, Emily Charlton (Emily Blunt), que agora ocupa um cargo de destaque numa marca de luxo de prestígio.