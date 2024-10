Agenda cultural: Musical Ursinho Pooh agita o mês das crianças em São Paulo

Se você ainda não sabe como aproveitar o fim de semana junto com as crianças, está em cartaz na agenda cultural de São Paulo, até o dia 24 de novembro, o musical ‘Ursinho Pooh’, que conta a história deste que é um dos personagens da Disney que atravessa gerações.

O espetáculo inédito no Brasil estreou no Teatro Villa-Lobos (Avenida Dra. Ruth Cardoso, 4777), no bairro Jardim Universidade Pinheiros, na última sexta-feira, 5 de outubro, e traz Pooh e seus amigos divertindo a criançada pelo Bosque dos Cem Acres, com marionetes em tamanho real.

Nesta peça infantil, o outono se aproxima e Pooh começa a sentir saudade de Christopher Robin, que está ocupado com a escola. Mas, o urso descobre que seu amigo Leitão está preso em uma árvore durante uma tempestade e corre para resgatá-lo.

Já durante o rigoroso inverno, a casa de Ió é destruída pela neve e o Coelho tenta impor suas regras que acabam incomodando Tigrão na primavera. Ele ainda tem que lidar com a ameaça dos Efalantes e Woozles no verão.

Christopher Robin está confirmado no musical

A saudade entre o urso Pooh e Christopher é tão grande que ele aparece no musical em cartaz na cidade de São Paulo para se despedir deste querido urso da Disney. Cheio de dúvidas sobre o seu futuro, o rapaz pede conselhos para o amigo, que o lembra de sua força e inteligência.

Quanto custa assistir o musical do Ursinho Pooh na cidade de São Paulo

Os ingressos para assistir Pooh na capital paulista custam entre R$ 21,18 e R$ 250. Eles podem ser comprados pelo site oficial do Teatro Villa-Lobos ou diretamente na bilheteria, localizada na (Avenida Dra. Ruth Cardoso, 4777), no Jardim Universidade Pinheiros, zona oeste da cidade. As apresentações ocorrem aos sábados e domingos, sempre às 11h, 14h e 17h.