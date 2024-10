‘Meu Amigo Robô' chega às plataformas digitais

O filme teve sua estreia mundial em 21 de maio de 2023, na seção de Projeções Especiais do 76º Festival de Cinema de Cannes.

Posteriormente, foi projetado em 12 de junho de 2023 no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, e em 23 de julho de 2023 no Festival Internacional de Cinema da Nova Zelândia. Também foi apresentado em 14 de agosto de 2023 no 29º Festival de Cinema de Sarajevo.

No dia 7 de setembro de 2023, foi exibido no 48º Festival Internacional de Cinema de Toronto e em outubro de 2023 será exibido no 56º Festival de Cinema de Sitges, no Festival Internacional de Cinema de Londres e no 36º Festival Internacional de Cinema de Tóquio.