Agenda cultural: 4 exposições divertidas para sair do óbvio em São Paulo

Se você ainda não sabe como aproveitar o fim de semana junto com a família, listamos quatro exposições divertidas para sair do óbvio em diferentes regiões de São Paulo, onde a agenda cultural é sempre cheia de sugestões para todos os gostos e bolsos. Então, confira as opções abaixo e esteja pronto para sair de casa!

Frida Kahlo é fotogênica

Pela primeira vez, o Museu da Imagem e do Som (MIS São Paulo) recebe desde o dia 1º de outubro a exposição gratuita ‘Frida: uma visão singular de beleza e dor’, que reúne fotos inéditas da alemã Julia Fullerton-Batten, que foram feitas no México para homenagear os 70 anos da morte de Frida Kahlo.

A mostra com curadoria de João Kulcsár vai além das fotos de Frida e oferece a oficina interativa retratos no dia 17 de outubro, onde você pode recriar retratos inspirados na estética da famosa pintora mexicana. Vale destacar que a participação é por ordem de chegada.

A exposição gratuita ‘Frida: uma visão singular de beleza e dor’ fica em cartaz até 27 de outubro e pode ser visitada de terça a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 10h às 20h, e domingo e feriado, 10h às 18h. O MIS São Paulo fica na Avenida Europa, nº 158, no Jardim Europa, em São Paulo.

Dinossauros em São Paulo

Dinossauros em tamanho real feitos com LEGO e cenários dos filmes Jurassic World podem ser vistos na experiência imersiva ‘Jurassic World by Brickman’, que está em cartaz no Shopping Eldorado (Avenida Rebouças, 3970), em Pinheiros.

As esculturas, que vão desde grandes herbívoros, bebês dinossauros e os icônicos personagens dos filmes, como Blue e Delta, os velociraptors fugitivos da Ilha Nublar, até o temido Trex, foram montadas com mais de 6 milhões de peças de LEGO.

Exposição com Dinossauros feitos de LEGO está em cartaz na cidade (Juliana Cerdeira.)

Pela primeira vez na América do Sul, a mostra coloca você para interagir com mais de 2,5 mil peças para montar suas próprias obras. É possível também reproduzir as pegadas de alguns dinossauros ou participar da construção de um painel colaborativo.

A exposição Jurassic World by Brickman fica em cartaz até fevereiro de 2025 e pessoas a partir de 16 anos podem entrar desacompanhadas. Os interessados em entrar na lista de espera podem fazer o cadastro pelo site oficial.

Chaves no Mercadão de São Paulo

Desde sexta-feira, 4 de outubro, o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão (Rua da Cantareira, 306), dedica um espaço para o Chaves, personagem lembrado por várias gerações de crianças. Mas, desta vez, a exposição reúne uma série de grafites inspirados na série que fez muito sucesso na programação do SBT e conquistou fãs em todo o Brasil.

A exposição conta com a participação de oito grafiteiros renomados, cada um trazendo sua visão única dos personagens que marcaram época, como RodryXXX, que homenageia o Kiko, Paco, com uma obra dedicada ao Chaves, Vinil Colante, que retrata a Chiquinha, Kid, com um grafite do Seu Madruga, Nill, que celebra o Seu Barriga e Bomfim, que apresenta uma tela com Dona Florinda e Professor Girafales.

Movimentando o centro da capital, a exposição ‘Chaves – A Turma da Vila Mais Querida!’ é gratuita e fica em cartaz até 30 de outubro.

‘Raízes da Gastronomia’ na zona norte

Segue até 31 de outubro, na Biblioteca Thales Castanho de Andrade (Rua Dr. Artur Fajardo, 447), na Freguesia do Ó, essa instalação que traz uma interconexão entre tradição e inovação na produção de alimentos, destacando os aspectos históricos e culturais das comunidades indígenas e sua relação com as mais modernas técnicas de agricultura regenerativa, uma das chaves mitigadoras da emergência climática.

Biblioteca Thales Castanho de Andrade exibe ‘Raízes da Gastronomia’ (Guima Café)

A produção de café em fazendas sustentáveis de Minas Gerais e a comunidade Tuyuka, localizada no Amazonas, também são destaques na exposição, que está dividida em três corredores temáticos: Passado Ancestral, Amazônia e Cerrado.

As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. A entrada é gratuita.