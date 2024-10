O cantor Daniel é o novo apresentador dos domingos na TV Globo

O cantor Daniel vai viajar pelas raízes do sertanejo no novo programa dominical da TV Globo, previsto para estrear em dezembro. A atração, chamada ‘Viver Sertanejo’, vai ao ar nas manhãs do canal, antes do ‘Esporte Espetacular’ e tem como objetivo manter o público que acompanha o ‘Globo Rural’, que passará a ser exibido depois do ‘Auto Esporte’.

Como apresentador, Daniel promete manter o clima do café na roça, ao lado dos amigos e cercado pela natureza, em uma boa roda de viola. Segundo a sinopse, o programa decidiu ir até esse “Brasil Sertanejo” para mostrar como ele é: “Nosso estúdio é uma fazenda de verdade. Isso muda tudo”, contou Monica Almeida, diretora de gênero auditório da Globo.

O ‘Viver Sertanejo’ será gravado na fazenda de Daniel, em Brotas, interior de São Paulo. Ao abrir as portas, ele recebe cantores de diferentes gerações da música sertaneja e conversa sobre as memórias afetivas e as histórias do movimento sertanejo brasileiro e com, claro, muita moda de viola.

“Para mim, é um presente e estou feliz por esse momento. Vai ser maravilhoso, leve, natural. É muito bom fazer parte da vida das pessoas, principalmente num dia tão importante que é o domingo. A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família”, contou o artista, que acredita que vai agradar o público.

O show de Daniel em São Paulo

No dia 2 de outubro, o cantor sertanejo Daniel se uniu à regência do maestro Carlos Prazeres e os arranjos de Dudu Viana num show inédito na 7ª edição do Prudential Concerts, que aconteceu em São Paulo.

O artista reuniu o melhor dos seus 40 anos de história em uma apresentação que aconteceu no Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955), na Vila Almeida, como ‘Adoro Amar Você’, ‘Estou Apaixonado’, ‘Te Amo Cada Vez Mais’ e ‘Eu Me Amarrei’, entre muitos outros hits lançados nos mais de 27 CDs, 8 DVDs.