Netflix divulga detalhes importantes do reality brasileiro ‘Nova Cena’

Karol Conká está no reality 'Nov Cena', da Netflix

O ‘Nova Cena’, primeiro reality musical brasileiro da Netflix, que mostra a evolução artística dos participantes e quem se consagra como o novo nome do rap no Brasil revelou quem são os convidados especiais da 1ª temporada.

A lista conta com 20 artistas de peso do rap, como Azzy, Bob13, Dallas, Dexter, Ebony, FBC, Iza Sabino, Jottapê, Karol Conká, KL JAY, Laudz, Marcelo D2, Maru2D, MC Luanna, Negra Li, N.I.N.A, Sidoka, Vulgo FK, WIU e Zegon, que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento artístico da nova safra de rappers que participa desta disputa.

Com apenas seis episódios, quem ganhar o reality show, inspirado no programa norte-americano ‘Rhythm & Flow’, também terá a chance de aparecer na 5ª temporada de ‘Sintonia’ e leva para casa R$ 500 mil para deslanchar sua carreira.

O júri do ‘Nova Cena’ é composto pelos artistas Djonga, de Belo Horizonte, Filipe Ret, do Rio de Janeiro, e a dupla de irmãs Tasha & Tracie, de São Paulo e, seguindo o formato das versões americana, francesa e italiana, as gravações ocorreram nas três cidades de origem dos jurados, passando por regiões que contribuíram para suas carreiras, como Viaduto Santa Tereza (BH), Tavares Bastos e Lapa (RJ) e Cidade Tiradentes (SP).

O reality ‘Nova Cena’ é uma produção da Endemol Shine Brasil, com direção de Cacá Marcondes, co-direção de Fábio Ock e Maristela Mattos e direção musical de Zegon. O reality estreia em breve, na Netflix.

A última temporada da série ‘Sintonia’, na Netflix

A plataforma anunciou que a 5ª temporada de ‘Sintonia’ será o fechamento das histórias de Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê).

Então, vamos descobrir se esse será mesmo o fim da linha para Nando, se Rita tem futuro como advogada e se o novo sonho de Doni vai dar certo.