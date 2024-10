Emiliano Queiroz morre aos 88 anos: relembre sua trajetória na TV e teatro

Na manhã desta sexta-feira (4), o Brasil perdeu um dos grandes nomes da televisão e do teatro: Emiliano Queiroz, aos 88 anos. O ator, amplamente conhecido por suas atuações marcantes, esteve presente em produções memoráveis da TV Globo, incluindo a primeira novela da emissora, Ilusões Perdidas, em 1965. Entre seus personagens mais icônicos, destacou-se Dirceu Borboleta, da novela O Bem-Amado, de 1973, papel que marcou sua carreira e o tornou inesquecível para o público.

Internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar de problemas cardíacos, Emiliano Queiroz passou por uma cirurgia para colocação de três stents no coração. Apesar de ter recebido alta na quinta-feira (3), o ator voltou a sentir-se mal durante a madrugada e foi novamente hospitalizado. Infelizmente, sofreu uma parada cardíaca da qual não se recuperou.

Carreira de sucesso e personagens inesquecíveis

Com uma trajetória extensa na televisão, o artista atuou em diversas produções de destaque. Entre seus trabalhos mais lembrados estão novelas como Pai Herói (1979), Cambalacho (1986) e Senhora do Destino (2004). Recentemente, participou de Espelho da Vida (2018) e Éramos Seis (2020). Seu último papel foi uma participação especial na novela Além da Ilusão (2022), em que apareceu em cinco capítulos.

Além de sua relevância na TV, Emiliano Queiroz teve uma carreira prolífica no teatro. Em 1960, participou da primeira montagem de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, e, em 1978, interpretou Geni na primeira versão do musical Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Ao longo de décadas, sua versatilidade como ator ficou registrada em papéis que foram do drama à comédia.

Casado há 51 anos com Maria Letícia, também atriz e advogada, Emiliano deixa 14 filhos, oito netos e três bisnetos. O horário e local do velório ainda não foram definidos.