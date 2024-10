Conheça detalhes do luxuoso avião de Gusttavo Lima que custa em torno de R$ 90 milhões

Recentemente, o nome do cantor e compositor, Gusttavo Lima, de 35 anos, têm sido um dos mais comentados nas redes sociais. Isso porque o artista foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, entre eles, a advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, 36, e o cantor sertanejo.

Na última segunda-feira, dia 30 de setembro, Gusttavo então resolveu abrir uma live em seu perfil no Instagram e, junto com seu advogado, Claudio Bessa, negou todas as acusações.

“Isso é loucura, eu nem sei por que estou passando por isso. É um assassinato de reputação”, disse o cantor em um trecho da transmissão ao vivo. Veja na íntegra:

Conhecido por diversos hits, como ‘Balada’, ‘Apelido Carinhoso’ e ‘Milu’, Gusttavo Lima também é um grande investidor e ostenta uma vida luxuosa. E entre seus itens milionários está o avião Gulsfream G550.

Adquirido pelo cantor no começo do ano, a aeronave conta com detalhes impressionantes. Um piloto chamado Zezil Ferreira publicou um vídeo no TikTok há alguns meses mostrando de pertinho o modelo luxuoso, que possui 29 metros de asa de ponta a ponta, com quase 30 metros de fuselagem.

Ainda segundo o profissional, a aeronave acomoda 13 passageiros de primeira classe, possui câmera infravermelho e cabe em torno de 24 mil litros de combustível. No vídeo, Zezil contou que não sabia o valor pago por Gusttavo Lima no avião, mas que pesquisou no livro oficial de preços de aeronaves.

“O Blue Book diz que esse avião custa $ 18 milhões, em torno de R$ 90 milhões” disse. A publicação acumula mais de 823 mil visualizações no TikTok. Assista: