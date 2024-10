‘A gente está junto há três anos’, diz ex-MasterChef Helton Oliveira ao assumir namoro gay

Helton Oliveira, do MasterChef Brasil, e Vitor Barreto namoram há três anos

O ex-MasterChef Brasil Helton Oliveira assumiu que está namorando o influenciador Vitor Barreto há três anos. O vídeo revelador foi publicado pelo casal durante uma viagem para as Maldivas e ambos reforçaram que a notícia tornou-se pública apenas agora, momento em que eles se sentem prontos.

Vitor disse que todos os seguidores iriam afirmar que já sabiam, mas lembrou que a notícia não é sobre as pessoas saberem, mas sobre eles estarem preparados para se sentirem confortáveis em falar sobre o namoro: “De acordo com o nosso tempo, amadurecimento, família, envolve muitas coisas”, comentou o influencer.

Helton também disse que o público não tinha noção de tudo que eles passaram e do que passou pela cabeça de cada um: “Muitas das coisas que aparecem para vocês não são verdade. A gente está chegando nesse momento para dizer para vocês que nós somos um casal. A gente está junto há três anos e pouco. Ele foi atrás de mim”.

O namorado do ex-MasterChef Brasil estava muito nervoso e disse que apesar de tudo o que eles passaram, eles estão juntos para viver essa experiência: Vai ser incrível”, encerrou Helton, que deu um beijo no amado logo em seguida.

Marco Pigossi e Marco Calvani se casam na Itália, pela 2ª vez

Após oficializar a união civil no Brasil, o ator Marco Pigossi, de 35 anos, se casou em setembro com o cineasta Marco Calvani, de 43 anos, numa cerimônia discreta, apenas para amigos íntimos, na região da Toscana, na Itália. O casal usou ternos iguais e aproveitou o verão na Europa para não usar sapatos.

O casamento de Marco Pigossi e Marco Calvani aconteceu ao ar livre e, num vídeo divulgado por Hugo Gloss nas redes sociais, eles aparecem andando em direção ao altar de mãos dadas. Após o sim, eles deixaram o local com a tradicional chuva de arroz.

Em dezembro de 2023, logo após o Natal, Marco Pigossi e Marco Calvani casaram secretamente em São Paulo. Segundo o site da Band, na época,a cerimônia discreta, apenas com poucos amigos, aconteceu dentro do apartamento do ator, na Zona Oeste da capital paulista.

A cerimônia de casamento discreta não espantou os fãs de Marco Pigossi, já que o ator sempre manteve seu relacionamento longe dos holofotes e eventos sociais. Nas redes sociais, há poucas fotos e vídeos ao lado do marido, evitando qualquer tipo de boato.