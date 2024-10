Wesley Safadão atualiza o seu estado de saúde após cirurgia na coluna

O cantor Wesley Safadão foi hospitalizado e passou por uma nova cirurgia de hérnia de disco. Pelo story, ele tranquilizou os fãs e disse que está bem e recebendo todo o apoio médico e familiar. O famoso ainda disse que fez uma pequena caminhada e tomou banho, mas não revelou quando deixará o centro médico.

Ele explicou ainda o que aconteceu para ser levado ao hospital: “Da outra vez, foi na vértebra L3 e L4. Agora, foi na L4 e L5. Uma cirurgia tranquila, graças a Deus”. Deitado na cama do hospital, Safadão mostrou que estava sendo acompanhado pela esposa, Thyane Dantas, e agradeceu ao carinho dos fãs e amigos.

“Estou tomando os remédios e já, já, nós já estamos pulando, com fé em Deus”, completou o músico, que em julho deste ano se afastou dos palcos após travar a coluna e sentir fortes contrações musculares.

Festival Arrocha Safadão acontece em São Paulo

O Festival Arrocha Safadão, criado pelo cantor Wesley Safadão, estreia em São Paulo no dia 7 de dezembro. Além da capital paulista, o famoso também apresenta o show em Fortaleza, no dia 25 de janeiro, e Salvador, em 8 de fevereiro.

As vendas de ingressos para as três edições do festival começam no dia 10 de outubro, para os moradores de São Paulo e Fortaleza, e 15 de outubro para quem reside em Salvador.

Cada cidade será palco de um show diferente. Além dos hits de Safadão, outros artistas fazem apresentações inéditas para o público. Nesse novo formato, o músico busca proporcionar uma experiência ainda mais completa e envolvente para os fãs.

“Estou muito feliz em transformar o ‘Arrocha Safadão’ em um festival. É uma oportunidade incrível de levar essa energia para ainda mais pessoas e celebrar junto com os fãs em três cidades que têm um lugar especial no meu coração”, afirmou o artista sobre a novidade.