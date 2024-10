Pista de pouso particular, heliponto, lago e mais: Essa é a mansão que Gusttavo Lima vive com a família em Goiânia

Recentemente, o nome do cantor e compositor, Gusttavo Lima, de 35 anos, têm sido um dos mais comentados nas redes sociais. O motivo? O artista foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, entre eles, a advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, 36, e o cantor sertanejo.

Na última segunda-feira (30), Gusttavo, que está com a família em Miami, nos Estados Unidos, abriu uma live em seu perfil no Instagram e, junto com seu advogado, Claudio Bessa, negou todas as acusações.

“Isso é loucura, eu nem sei por que estou passando por isso. É um assassinato de reputação”, disse o cantor em um trecho da transmissão ao vivo. Veja na íntegra:

Conhecido por diversos hits, como ‘Balada’, ‘Apelido Carinhoso’ e ‘Milu’, Gusttavo Lima também é um grande investidor e ostenta uma vida luxuosa. E entre seus bens está sua mansão que fica às margens da GO-020, entre Bela Vista de Goiás e Goiânia.

Com uma arquitetura que lembra a Casa Branca, residência oficial e principal local de trabalho do Presidente dos Estados Unidos, o imóvel já virou meme nas redes sociais ao ser comparado à arquitetura da loja da Havan.

Em agosto, o empresário Hugo Rodrigues sobrevoou a propriedade, que foi palco das gravações do DVD ‘Paraíso Particular’, e é possível ver que a mansão, que fica dentro de uma enorme fazenda, dispõe de bastante verde, piscina, lago, heliponto e até uma pista de pouso particular.

“Sobrevoando a casa do Gusttavo Lima! Ai, bebê. Pega essa pista de pouso dentro da casa dele. Surreal!” escreveu Hugo Rodrigues. O registro acumula 1,3 milhão de visualizações no Instagram. Confira: