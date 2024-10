Após queda em casa, Tom Zé está fora de perigo e recebe alta hospitalar

O músico baiano Tom Zé, internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde o dia 11 de setembro, recebeu alta médica nesta terça-feira, 1º de outubro. Ele foi hospitalizado após cair em sua casa e se queixar de dor de cabeça intensa e persistente.

Em setembro, o boletim médico divulgado pelo hospital localizado no bairro da Bela Vista, no Centro de São Paulo, informou que o cantor, que completa 88 anos no próximo dia 11, continuaria internado para seguir com o tratamento médico necessário.

Na época, o G1 informou que o músico se queixava de dor de cabeça intensa e persistente, que começaram após ele sofrer uma queda em sua residência. Mas, a internação de Tom no Hospital Beneficência Portuguesa veio a público na segunda-feira, 23 de setembro, quando uma postagem publicada no perfil oficial do músico nas redes sociais informava a situação.

“Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!”, informou o post publicado no dia 23 de setembro.

Já na TV Globo, Neusa Martins confirmou a notícia. Segundo ela, “médicos competentes e dedicados” estão cuidando do famoso para que ele retorne aos palcos o mais rápido possível: “Foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também”, disse ela.

A esposa também afirmou que Tom Zé mandava abraço para todos os fãs e amigos e disse para esperarem para encontrá-lo em breve nos palcos do país. No Instagram, amigos famosos, como a apresentadora Astrid Fontenelle e a atriz Andréia Horta, mandam boas energias para o cantor Tom Zé: “Todas as melhores energias pro saltitante Tom Zé”, escreveu a ex-Saia Justa, do GNT.

A atriz veterana Ana Beatriz Nogueira, que está no elenco da novela ‘Mania de Você’, também publicou que estava pertinho de Tom e desejou uma excelente recuperação. Já Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, escreveu: “Que todas as grandes luzes do universo estejam zelando pela sua recuperação!”.