Série ‘Cidade de Deus - A Luta Não Para’ estreia na Band em outubro

A série ‘Cidade de Deus - A Luta Não Para’, da Max, vai ser exibida a partir de 4 de outubro, às 22h30, na Band. Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, a emissora e a Warner Bros Discovery fecharam um novo acordo para a faixa chamada Hora Max, que substitui o docu-reality ‘Operação Fronteira’, que segue no ar, mas com ajuste de horário.

O acordo garante que a 1ª temporada da série, uma continuação do filme brasileiro produzido em 2002, será levada ao ar em sua totalidade pela emissora do Morumbi. Vale destacar que 2ª edição de ‘Cidade de Deus - A Luta Não Para’ foi renovada, mas ainda não começou a ser filmada.

A série extraída do sucesso ‘Cidade de Deus’

A produção mostra como está a vida de Buscapé (Alexandre Rodrigues) em 20224, vinte anos depois dos acontecimentos do filme original. Além do protagonista, Berenice (Roberta Rodrigues) e o líder dos “caixa baixa” Bradock (Thiago Martins) também voltam.

Com seis episódios, a série traz flashbacks e recordações dos personagens principais do filme que foi um dos grandes sucessos do cinema brasileiro, mas também acompanha a história de um jovem traficante que está livre da prisão e coloca os moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, encurralados.

Na produção da Max, que começa a ser exibida pela Band nesta sexta-feira, 4, vista pelo autor Bráulio Mantovani como uma homenagem ao longa, a necessidade de escapar desse ciclo faz com que a comunidade se una para enfrentar o criminoso.

O elenco principal e os novatos

A série ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ reúne boa parte do elenco principal do filme lançado no começo dos anos 2000, como os atores Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira.

Já Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo são os novatos. Outros talentos das comunidades Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira, do Rio de Janeiro, também ganham espaço.