Björk surpreende seus fãs ao lançar novo filme sobre problemas climáticos

Björk, a icônica cantora e atriz, anunciou o lançamento de seu novo filme intitulado Cornucopia, um projeto que aborda de forma urgente os problemas climáticos que nosso planeta enfrenta.

A artista, conhecida por sua abordagem inovadora e seu compromisso com o ativismo ambiental, apresentou um trecho de seu manifesto durante a Semana do Clima em Nova York, destacando a importância de imaginar um futuro sustentável.

Cornucopia, que foi filmado ao vivo em Lisboa, Portugal, foca na conexão entre a música e a consciência ecológica. Björk, que também é a diretora criativa do projeto, utiliza sua plataforma para promover o diálogo sobre a crise climática.

Foco musical e visual

Recentemente, a artista colaborou com Rosalía na música ‘Oral’, destinando 100% dos lucros para iniciativas legais que buscam combater a pesca intensiva.

Nas suas próprias palavras, Björk expressou a necessidade de uma mudança radical na nossa forma de pensar e agir: "É uma emergência. Para sobreviver como espécie, precisamos definir a nossa utopia. Superar os nossos desafios ambientais é a única maneira de seguir em frente".

Essa visão se reflete em seu novo trabalho, onde a música se torna uma ferramenta para imaginar um futuro em que a natureza e a tecnologia colaboram em harmonia.

Björk convida seus seguidores a "tecer um domo matriarcal" e a criar um mundo onde a criatividade e a esperança sejam valorizadas. Seguidores mencionam que à medida que o planeta enfrenta crises ambientais, sua mensagem se torna mais relevante do que nunca, propondo uma narrativa na qual podemos construir um novo começo a partir da devastação.

Os detalhes sobre a data de lançamento de Cornucopia serão anunciados no final deste ano, e os fãs de Björk estão ansiosos para ver como esta obra funde seu estilo artístico distintivo com uma mensagem poderosa e necessária sobre o futuro do meio ambiente.