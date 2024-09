Atores de Harry Potter que triunfaram em Bridgerton e você não tinha notado

A série ‘Bridgerton’ é uma das produções de época mais bem-sucedidas da Netflix nos últimos tempos. A popular série cativou o público com suas histórias e personagens adoráveis e também ajudou a impulsionar a carreira de muitos de seus atores.

Esta ficção baseada nos livros de Julia Quinn tem uma excelente variedade de locais e figurinos, mas outro ponto interessante é que uma boa parte de seu elenco também participou dos filmes de Harry Potter. A seguir, mencionamos alguns dos nomes que estrelaram em ambas as franquias.

Regé-Jean Page

Antes de se tornar no belo Simon Basset, duque de Hastings, o ator britânico teve uma participação na primeira parte de ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte’. Page aparece como um dos convidados do casamento de Fleur Delacour e Bill Weasley, o irmão de Ron.

Após sair da ficção, Regé-Jean Page foi visto em filmes como ‘Agente Oculto’ (2022) e ‘Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes’ (2023). No próximo ano, ele estará trabalhando em ‘Black Bag’, um thriller de espionagem dirigido por Steven Soderbergh, que conta com atuações de Cate Blanchett e Michael Fassbender.

Freddie Stroma

Outro rosto de Harry Potter que também se juntou ao elenco de Bridgerton é Freddie Stroma. O ator britânico apareceu pela primeira vez em ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’, o sexto filme da saga lançado em 2009. Lá, ele interpretou Cormac McLaggen, um estudante de Hogwarts da casa Gryffindor, que era um ano mais velho que Harry. Ele não só fazia parte do time de Quadribol, mas também era membro do Clube do Slugue. Em 2020, Stroma fez sua aparição na primeira temporada de Bridgerton, onde interpretou o príncipe Friedrich, um dos escolhidos pela Rainha Charlotte para conquistar Daphne Bridgerton, considerada o Diamante da temporada.

Michelle Fairley

A maioria dos fãs conhece Michelle Fairley por interpretar Catelyn Stark em ‘Game of Thrones’. No entanto, a atriz britânica fez parte da última parcela da saga Harry Potter no papel da mãe de Hermione. Assim como os atores mencionados anteriormente, Fairley também teve um papel no spin-off de Bridgerton. Ela interpretou a Princesa Augusta, mãe do rei George, interpretado por Corey Mylchreest.