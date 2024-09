Ator Kris Kristofferson, de ‘Nasce uma Estrela’, morre aos 88 anos

O ator Kris Kristofferson, de ‘Nasce uma Estrela’, morreu aos 88 anos, segundo um comunicado divulgado, em nome da família,nas redes sociais do artista na noite do último domingo, 29 de setembro. O também cantor de música country faleceu no sábado, 28, mas a causa não foi revelada.

Kristofferson morreu em sua casa no Havaí, Estados Unidos, de acordo com o comunicado: “É com o coração pesado que comunicamos que nosso, marido, pai e avô Kris Kristofferson faleceu pacificamente no último sábado (28), em casa”.

A família ainda disse que todos foram abençoados por passarem um bom tempo ao lado dele: “Obrigado por amá-lo ao longo de tantos anos e, quando virem um arco-íris, saibam que ele está sorrindo para todos nós”, afirmou a publicação em nome da esposa, Lisa, dos oito filhos e sete netos.

Nascido no Texas, nos Estados Unidos, Kris Kristofferson começou sua carreira artística na música e seu primeiro sucesso surgiu nos anos 1970, quando chegou à posição de música mais tocada com ‘For the Good Times’. Ele também foi premiado com nove Grammys, inclusive o de Lifetime Achievement, em homenagem à carreira de sucesso construída ao longo de toda vida, em 2014.

Na década de 1970 Kris também deu os primeiros passos no cinema, sendo o par romântico de Barbra Streisand em uma das versões de ‘Nasce Uma Estrela’, filme que ganhou destaque e também um prêmio no Globo de Ouro. No total, entre papéis e participações especiais, o artista esteve em mais de 100 filmes e programas de televisão.

Entre os principais papéis de Kris Kristofferson no cinema estão os filmes da franquia ‘Blade’, ‘O Portal do Paraíso’, ‘O Troco’, ‘Planeta dos Macacos’ e ‘No Tempo das Diligências’.

*Com informações do site da revista Quem.