Diddy humilhou Selena Gomez quando ela era namorada de Justin Bieber

Em meio de uma grave controvérsia envolvendo o renomado rapper Sean ‘Diddy’ Combs, conhecido como P Diddy, por acusações que incluem tráfico sexual e crime organizado, surgiram antigas histórias que ligam o artista a incidentes desconfortáveis.

Um desses momentos remonta a uma situação vivida por Selena Gomez quando estava em um relacionamento com Justin Bieber, pois ela foi duramente rejeitada pelo intérprete de Last Night.

Os jovens artistas estiveram juntos de forma intermitente por 8 anos. Começaram em 2010, quando tinham 18 e 16 anos, respetivamente, até 2018, quando anunciaram sua separação definitiva e ele pouco tempo depois se casou com a mãe de seu filho, Hailey Bieber.

Como foi a humilhação que Selena Gomez sofreu por parte de Diddy?

De acordo com o portal Marca, em uma antiga entrevista concedida por Selena Gomez à revista GQ em 2016, a ex-estrela da Disney relatou um incidente bastante desconfortável que viveu no passado, onde se sentiu humilhada por Diddy.

“Quando Diddy me deu o ticket do valet uma vez, você sabe do que estou falando?”, lembrou Gomez durante a entrevista, insinuando a situação embaraçosa que viveu naquela ocasião. Apesar da fama que já possuía na época, parecia que o mentor de Bieber não sabia quem ela era ou optou por ignorá-la, o que foi interpretado como um gesto desdenhoso.

Embora no momento o incidente tenha provocado risos nela, a artista reconheceu que entendeu claramente a mensagem por trás da situação. "Olha, eu vejo tudo. Não me importo, na verdade ri histericamente quando aconteceu, mas entendo. Sei do que se trata tudo isso", disse ao recordar aquele momento.

Esta anedota voltou a ganhar relevância em meio aos acontecimentos atuais que cercam P Diddy e sua complicada situação legal.