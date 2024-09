A Turma da Mônica envelhece nesta série inédita com apenas 8 episódios

Turma da Mônica envelhece em nova série do Globoplay

Todos envelhecem e a Turma da Mônica também, pelo menos, nesta nova série que chega ao catálogo do Globoplay em 24 de outubro. Em tempos de relações fluídas, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena mostram que as amizades podem durar uma vida inteira, até quando os cabelos brancos começam a aparecer.

Com 8 episódios, ‘Turma da Mônica - Origens’ traz uma perspectiva inédita envolvendo os personagens criados por Mauricio de Souza. A produção passeia entre o passado e o presente de cada um deles, trazendo uma reflexão sobre como as relações se transformam com a maturidade.

Na trama, os amigos inseparáveis se reúnem para celebrar a amizade durante a passagem de um raro cometa, o mesmo que viram juntos quando ainda eram crianças, há 63 anos. Porém, após uma luneta cair em sua cabeça, Mônica perde a memória e não consegue reconhecer os amigos, que ficam aflitos.

A partir disso, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena começam uma verdadeira saga para trazer as lembranças dela de volta. Mas, tudo precisa ser resolvido antes da passagem do cometa. Dispostos a tudo, eles voltam ao Limoeiro Palace Hotel, onde, aos sete anos de idade, se conheceram.

Quem dará vida a Turma da Mônica na fase adulta

A Globo escalou um elenco de peso para contar a história inédita no streaming. Mônica, por exemplo, será interpretada por Louise Cardoso, e Cebolinha, ganha vida na pele de Daniel Dantas. Já Malu Valle e Paulo Betti surgem como Magali e Cascão, respectivamente, e Milena, por sua vez, será vivida pela atriz Dhu Moraes.

Já o elenco infantil conta com Giovanna Urbano (Mônica), Felipe Rosa (Cebolinha), Manu Colombo (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza (Milena). Além desses, a série de oito episódios do Globoplay conta com a fofoqueira Denise, interpretada por Mel Dutra, que entra na história para desafiar o grupo de amigos.

O elenco ainda tem nomes como Monica Iozzi (Dona Luisa), Luiz Pacini (Seu Souza), Fafá Rennó (Dona Cebola), Felipe Rocha (Seu Cebola), Rocco Pitanga (Seu Renato), Érico Brás (Tio da Recreação) e Marcos Veras (Gerente do hotel).