O que você precisa saber sobre a estreia da quarta temporada de ‘Slow Horses’

A quarta temporada de ‘Slow Horses’ já está disponível na Apple Tv, uma série baseada nos romances de Mick Herron, que narra os dias de um grupo de agentes do MI5 relegados a um obscuro edifício conhecido como Slough House, onde erros e vícios os levaram a realizar tarefas burocráticas tediosas.

O título da série brinca com a ideia de ‘cavalos lentos’ em referência a esses personagens marginalizados, que, apesar de desonrados, anseiam por uma oportunidade para provar seu valor. O carismático “ackson Lamb, interpretado magistralmente por Gary Oldman, lidera este grupo de desajustados, enquanto Lamb é um personagem desalinhado e cínico, mas sua aguda inteligência e habilidades operacionais o destacam em um ambiente onde a falta de escrúpulos é a norma.

Entre os personagens principais está Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), subdiretora do MI5, que enfrentou desafios significativos em sua luta pelo poder. Apesar de sua habilidade, sua posição está constantemente ameaçada por um diretor incompetente que depende dela para manter o controle.

Características da quarta temporada

A nova temporada começa com um atentado suicida em um shopping de Londres que levanta sérias dúvidas sobre a eficácia do MI5, ao mesmo tempo em que um assassinato ligado a um dos ‘cavalos lentos’ complica ainda mais a situação. A série, escrita e produzida por Will Smith, se destaca por seu enfoque irônico e fresco sobre o mundo da espionagem, oferecendo uma perspectiva única do lado dos perdedores.

‘Slow Horses’ continua a demonstrar que as histórias de espionagem podem ser tanto intrigantes como hilariantes, combinando tensão e humor num ambiente carregado de segredos e manipulação.