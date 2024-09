Agenda cultural: Os ingresso para show de Daniel em São Paulo custa R$ 65

Em São Paulo, o cantor sertanejo Daniel se une à regência do maestro Carlos Prazeres e arranjos de Dudu Viana para um show na 7ª edição do Prudential Concerts, marcado para 2 de outubro e com ingressos à venda a partir de R$ 65 (meia-entrada) pelo site oficial.

Daniel também confirmou que montou um repertório único, que reúne o melhor dos seus 40 anos de história. A apresentação acontece no Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955), na Vila Almeida, e reúne sucessos do cantor, como ‘Adoro Amar Você’, ‘Estou Apaixonado’, ‘Te Amo Cada Vez Mais’ e ‘Eu Me Amarrei’, entre muitos outros hits lançados nos mais de 27 CDs, 8 DVDs.

“É um show para os fãs, com canções que fazem parte da minha trajetória, desde a época com o João Paulo. São canções relacionadas a minha vida musical e à minha carreira. Estou muito lisonjeado pelo convite, pela lembrança e na expectativa para realizar belos espetáculos por todo o país.”, disse o cantor sertanejo.

Entenda o show que reúne a música popular com a música clássica

Com mais de cinco anos de história, o Prudential Concerts quebra um tabu e envolve a música popular do país com a clássica. Além de Daniel, outros cantores já se apresentaram no projeto, como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Rita, Michel Teló, Marcos e Belutti e Diogo Nogueira, entre outros.

As orquestras que acompanham as celebridades da música são formadas por músicos locais, somando cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada.

Além da capital paulista, o Prudential Concerts 2024 tem concertos confirmados em mais quatro cidades: Salvador (9/10), Brasília (23/10), Fortaleza (06/11) e Ribeirão Preto (13/11), que marca o encerramento desta temporada.

Serviço

Data e horário: 2 de outubro, às 21h (a casa abre com 2 horas de antecedência)

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida)

Ingressos: a partir de R$ 65 (meia-entrada)