Atriz Giselle Itié revela abuso sexual aos 17 anos: ‘Me perdi de vez’

Além de Samara Felippo desabafar sobre o caso de racismo na escola da sua filha mais velha, a atriz Giselle Itié também aproveitou a estreia do videocast Exaustas para revelar que foi vítima de abuso sexual aos 17 anos. Chorando, a famosa contou que desenvolveu distúrbios alimentares e tentou tirar a própria vida.

“Eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Eu só fazia me castigar como se eu fosse culpada e foi no silêncio que meu corpo gritava e pedia socorro. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa, eu me cortava e tudo o que eu queria era desaparecer de vez”.

Giselle contou que não era vista como uma criança bonita e que estava fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, mas que tudo mudou quando ela entrou na adolescência: “Meu corpo se transformou. Minha vida se transformou”.

Em seguida, a famosa disse no videocast inédito que a forma como meninos e homens olhavam para ela era nojenta: “Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu corpo não era mais meu, era um espaço público invadido por olhares, toques, mãozadas e por aí vai”.

Chorando, Giselle Itié disse que sempre que comenta sobre o assunto as sensações retornam e que foi neste momento que ela começou a sentir muito medo de sofrer algum tipo de abuso, algo que chegou a afetar diretamente o seu sono: “Eu comecei a ter um pesadelo recorrente, que foi até os meus 18 anos, eu no meio de uma floresta à noite e sempre fugindo de um homem, de dois, de três”.

Na estreia do videocast Exaustas, ela contou que os homens que surgiam no pesadelo eram conhecidos de sua família e que não conseguia dormir por ter “medo de ser pega” no sonho.