Após ‘Encantado’s’, Mateus Solano aparece em série sobre mulheres 40+

Mateus Solano está no elenco da primeira série adulta de Thalita Rebouças

O ator Mateus Solano foi escalado para a série ‘Justas & Separadas’, escrita por Thalita Rebouças para o Globoplay, que aborda a vida de mulheres com mais de 40 anos. Na trama, ainda sem data de estreia na plataforma, ele dá vida ao ex-marido de uma das protagonistas, que será interpretada pela atriz Luciana Paes.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Sheron Menezzes, Debora Lamm e Natália Lage também estão no elenco desta produção, que começa contando a história a partir da separação de uma delas. Ao longo de 10 episódios, temas como sororidade, etarismo, climatério, menopausa, libido, estética, problemas de saúde serão debatidos.

Além das quatro atrizes principais e de Mateus, a primeira série produzida por Thalita Rebouças para o público adulto conta com o ator veterano Rogério Fróes, que está com 90 anos. A direção está a cargo de Mini Kerti e a produção da Conspiração.

Zé Ramalho é homenageado no ‘Caldeirão’

Neste sábado, 28 de setembro, o programa da TV Globo conta com um ‘Sobe o Som’ dedicado ao artista, que também faz uma apresentação inédita ao lado de sua filha, Linda Ramalho, cantando o clássico ‘Chão de Giz’. Além disso, outros sucessos como ‘Sinônimos’ e ‘Entre a Serpente e a Estrela’ também fazem parte da atração.

“Eu e minha esposa procuramos muitos arquivos, com fotos e vídeos, da minha carreira para o programa. Esperamos que o público goste, foi feito com muito carinho”, contou o artista ao GShow.

Marcos Mion recebe Zé Ramalho no Caldeirão (Trouva/Globo)

Lucy Alves e Emanuelle Araújo e suas duplas participam do game musical, tentando adivinhar as músicas do músico paraibano, que iniciou sua carreira na década de 1970 e é conhecido por sua mistura única de estilos que mesclam rock, música nordestina e elementos da cultura popular brasileira.

Com letras poéticas e marcantes, Zé Ramalho se tornou uma das vozes mais influentes da música brasileira, conquistando legiões de fãs ao longo dos anos. Algumas de suas canções foram trilhas sonoras marcantes de novelas como ‘Roque Santeiro’ e ‘Rei do Gado’.