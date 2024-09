Lady Gaga anunciou o lançamento de ‘Harlequin’, um álbum que servirá como ‘companheiro’ para ‘Joker 2′

Lady Gaga acabou de anunciar ‘Harlequin’, álbum que fará parte da trilha sonora de ‘Joker 2′, filme no qual ela atua como protagonista e cuja estreia está marcada para 4 de outubro.

Este álbum de 13 músicas será lançado em 27 de setembro e as faixas que a atriz e cantora tem compartilhado em suas redes sociais parecem se referir a esta produção, já que em uma postagem ela escreveu que seria seu trabalho de número 7.

Vamos lembrar que o aguardado sétimo álbum de Lady Gaga é conhecido como LG7, então ‘Harlequin’ não é o projeto em que ela tem estado trabalhando todos esses meses, é apenas um ‘aperitivo’ para saciar a fome de seus fãs por nova música da cantora, que com certeza vai surpreender com uma nova faceta.

‘Harlequin’ de Lady Gaga será um álbum de covers

‘Joker: Folie À Deux’, ou ‘Coringa 2′,é a aguardada sequência do filme sobre o vilão da DC, estrelado por Joaquin Phoenix, que será um musical e Lady Gaga interpretará uma reinvenção da Harley Quinn.

Espera-se que ‘Harlequin’ não inclua novas músicas, será um álbum de covers de músicas antigas, como ‘That’s Entertainment’. Além disso, um representante da cantora confirmou à Variaty que o single que ela lançou com Bruno Mars, intitulado ‘Die With a Smile’, não fará parte deste projeto e nem do seu aguardado LG7.

A seguir, deixo-te a lista de faixas que farão parte do álbum ‘Harlequin’ da Lady Gaga:

1. ‘Good Morning’

2. ‘Get Happy’

3. ‘Oh, When the Saints’

4. ‘World on a String’

5. ‘If My Friends Could See Me Now’

6. ‘That’s Entertainment’

7. ‘Smile’

8. ‘The Joker’

9. ‘Folie à Deux’

10. ‘Gonna Build a Mountain’

11. ‘Close to You’

12. ‘Happy Mistake’

13. ‘That’s Life’