A série ‘O Pinguim’, que estreou na última quinta-feira no Max, capturou a atenção dos fãs do universo de Gotham City. Neste spin-off, a história se concentra em Oswald ‘Oz’ Cobb, conhecido como O Pinguim, um traficante de drogas que busca ascender na pirâmide do crime organizado da cidade.

A trama se passa em um período turbulento após uma devastadora explosão causada pelo Charada - evento visto no filme de Matt Reeves - e com a morte de Carmine Falcone, o chefe da máfia, uma batalha pelo controle do império criminoso se inicia.

Assim foi a transformação de Colin Farrell para ser ‘O Pinguim’

A personagem do Pinguim, interpretada magistralmente por Colin Farrell, destaca-se não apenas por sua complexidade emocional, mas também pela impressionante transformação física à qual o ator é submetido. A série, ao longo de seus oito episódios, apresenta Oz como um homem que busca mais do que poder; seu objetivo é se tornar uma figura venerada em Gotham City, semelhante a um Robin Hood moderno. Apesar de sua vida criminosa, o Pinguim busca devolver algo do que ganhou à sua cidade, revelando um lado vulnerável e cheio de contradições.

O aspecto físico do Pinguim é crucial para o personagem, e a equipe de maquiagem e figurino desempenha um papel fundamental em sua caracterização. Colin Farrell passa por uma incrível transformação para interpretar este anti-herói, adotando as características físicas que tornam o Pinguim um personagem tão memorável: cicatrizes profundas, um rosto desfigurado e uma aparência inconfundível.

A atenção aos detalhes neste processo tem sido um dos aspectos mais comentados pela audiência, uma vez que é quase impossível reconhecer Farrell por trás da máscara do Pinguim.

Uma transformação incrível (Agencias)

Nesta primeira temporada, o personagem do Pinguim enfrenta Sofia Falcone, interpretada por Cristin Milioti, que também busca assumir o controle do império criminoso de seu falecido pai. Além disso, ele contará com a companhia de Victor Aguilar, interpretado por Rhenzy Feliz, em sua luta pelo controle de Gotham City. A série promete explorar os limites morais de seus personagens, oferecendo uma representação sombria do ‘Sonho Americano’ em um mundo cheio de corrupção e ambições desmedidas.