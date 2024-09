Agenda cultural: Festival Arrocha Safadão, de Wesley Safadão, em São Paulo

O festival Arrocha Safadão, criado pelo cantor Wesley Safadão, já tem data para estrear na cidade de São Paulo, 7 de dezembro. Além da capital paulista, o famoso também apresenta o show em Fortaleza, no dia 25 de janeiro, e Salvador, em 8 de fevereiro.

Cada cidade será palco de um show diferente. Além dos hits de Safadão, outros artistas fazem apresentações inéditas para o público. Nesse novo formato, o músico busca proporcionar uma experiência ainda mais completa e envolvente para os fãs.

“Estou muito feliz em transformar o ‘Arrocha Safadão’ em um festival. É uma oportunidade incrível de levar essa energia para ainda mais pessoas e celebrar junto com os fãs em três cidades que têm um lugar especial no meu coração”, afirmou o artista sobre a novidade.

As vendas de ingressos para as três edições do festival começam no dia 10 de outubro, para os moradores de São Paulo e Fortaleza, e 15 de outubro para quem reside em Salvador.

Wesley Safadão e Rey Vaqueiro juntos em ‘Bem Vinda ao Meu Mundo’

Em julho, Wesley Safadão lançou em todas as plataformas de streaming ‘Bem-Vinda ao Meu Mundo’, em parceria com Rey Vaqueiro. A música é uma faixa composta por Thalys Rondinele e Caninana que traz uma pegada romântica abordando a vaquejada.

Gravado em uma vaquejada de verdade, em Sousa (PB) e no Haras WS, em Aracoiaba (CE), o clipe de ‘Bem-Vinda ao Meu Mundo’ também está disponível no YouTube.

“Há um bom tempo que meus fãs pedem para eu lançar uma música mais romântica. Os meninos foram muito felizes nessa composição que além de trazer a minha essência, fala de uma das minhas maiores paixões que é a vaquejada. Estamos investindo muitas fichas e acreditando que será um hit desse segundo semestre”, contou Safadão, que acumula mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e soma 8.7 bilhões de visualizações no YouTube.